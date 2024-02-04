Скільки коштів виділить держава для грантів на безкоштовне навчання — Finance.ua

Скільки коштів виділить держава для грантів на безкоштовне навчання Вчора 16:03 — Особисті фінанси

У МОН планується відмовитися від звичайної практики розподілу студентів на «бюджетників» і «контрактників». Замість цього майбутні студенти матимуть змогу отримати гранти на освіту, які частково або повністю компенсуватимуть вартість навчання.

Про це повідомляє РБК з посиланням на інтерв'ю заступника очільника МОН Михайла Винницького для « Укрінформу ».

За словами Винницького, зараз навчання одного студента-бюджетника покривається державою у середньому розмірі 54 900 грн на рік.

«За нашими оцінками, грант може складати від 15 000 до 55 000 гривень на рік. Умовно в наступному році 190-бальник може отримати тих самих 55 000, зможе прийти до топового закладу, і це покриє повну вартість навчання», — пояснює посадовець.

Читайте також Українці можуть отримати стипендію на навчання в Німеччині

Він зазначає, що вартість навчання може різнитися в університетах, тому в цьому контексті активуватиметься механізм конкуренції між навчальними закладами й містами.

Однак від повного фінансування вищої освіти МОН не відходить.

«Від справжнього державного замовлення, за якого фінансуються всі 100% вартості навчання, ми не відмовляємося — за такою системою продовжать фінансуватися певні спеціальності й найздібніші вступники. Але не більшість, а чітко визначені», — наголошує Винницький.

Деякі освітні заклади можуть підвищити вартість навчання, щоб залишатися дієздатними.

«Ми передбачаємо систему соціальних грантів, пов’язану з матеріальним станом сім'ї. Отже, якщо є здібна дитина зі сільської місцевості, дитина-сирота чи дитина учасника бойових дій, будуть соціальні гранти, які покриватимуть різницю між отриманим грантом і вартістю навчання. Крім того, передбачаються пільгові кредити», — каже заступник міністра.

Читайте також Міносвіти ініціює грантову систему, яка компенсуватиме вартість навчання студентів

У МОН також вбачають можливість впровадження так званих індивідуальних освітніх траєкторій, щоб студенти мали змогу заробляти кошти на забезпечення власних потреб.

«Цілком імовірною є ситуація, коли студент, який не підпадає під соціальний грант і не захоче брати пільговий кредит, отримає грант 50 000 гривень, але захоче йти на програму, де контракт коштує 70 000. Тоді він зможе влаштуватися на роботу, щоб заробити відшкодування цієї різниці», — пояснює Винницький.

Коли запрацює нова система

У МОН прагнуть ввести зміни вже з вересня 2024 року, але для цього їх потрібно внести зміни до законодавства.

За словами Винницького, проєкт Закону щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті вже пройшов перше читання. У лютому він може бути прийнятий в остаточній версії.

А законопроєкт про зміни у системі бюджетного фінансування вищої освіти незабаром буде зареєстрований у ВРУ. На його ухвалення розраховують у березні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.