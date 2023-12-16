Міносвіти ініціює грантову систему, яка компенсуватиме вартість навчання студентів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Міносвіти ініціює грантову систему, яка компенсуватиме вартість навчання студентів

Казна та Політика
26
Міносвіти ініціює грантову систему, яка компенсуватиме вартість навчання студентів
Міносвіти ініціює грантову систему, яка компенсуватиме вартість навчання студентів
Міністерство освіти і науки ініціює систему державних грантів, які компенсуватимуть частину вартості навчання у вишах. Відомство хоче впровадити це на бакалаврат з вересня 2024 року.
Про це повідомив заступник міністра Михайло Вінницький на 10-й конференції Synergy.
За його словами, це одна з наймасштабніших ініціатив Міносвіти, яку скоро внесуть на розгляд парламенту.
Читайте також
Державні гранти можна буде оформити через «Дію», а їх розмір залежатиме від результатів ЗНО чи національного мультипредметного тесту. Цими грошима студентам вдасться оплатити навчання на контрактній формі.
Як пояснив посадовець, наразі в Україні така система: держава покриває або 100% вартості навчання студента, або 0%.
Читайте також
«Держава не має можливості збільшувати держзамовлення, оскільки сотні мільярдів коштів ідуть на оборону. Говорити про те, що ми зможемо збільшити держбюджет на освіту, на жаль, це нереалістично. Що можна зробити? Це трохи інакше перерозподілити „пиріг“ державних коштів, які йдуть на освіту», — додав Вінницький.
У Міносвіти вважають, що грантова система заохочуватиме студентів вступати на популярні й затребувані спеціальності, зокрема на програмну інженерію та компʼютерні науки.
За матеріалами:
theБабель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.