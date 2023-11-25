Постраждалим від війни українським студентам пропонують літнє стажування у Канаді — Finance.ua
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Постраждалим від війни українським студентам пропонують літнє стажування у Канаді

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Постраждалим від війни українським студентам пропонують літнє стажування у Канаді
Постраждалим від війни українським студентам пропонують літнє стажування у Канаді
Канадський Університет Ватерлоо — один із провідних дослідницьких закладів країни — приймає заявки на програму літнього стажування для студентів групи ризику з України.
Про це пише Ракурс.
Ця програма триватиме з 6 травня по 23 серпня 2024 року та розрахована на студентів українських університетів, чиє навчання постраждало від повномасштабного російського вторгнення, повідомляє прес-служба вишу.
Зазначається, що програма відкрита для студентів, які зареєстровані в університетах України на четвертий курс бакалаврату та будь-якого рівня магістерської чи докторської програм на поточний навчальний рік (2023/2024).
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«Заявки особливо заохочуються від кандидатів, зацікавлених у галузях досліджень, пов’язаних з інженерією, комп’ютерними науками та математикою, але всі інші спеціалізації, представлені в Університеті Ватерлоо, будуть розглянуті», — вказано в повідомленні.
Програма матиме науково-виробничий напрямок — він покриє всі транспортні витрати та забезпечить житлом на кампусі та стипендію.
Для участі у програмі студент має відповідати таким вимогам:
  • старший бакалавр (IV курс), магістр або Ph.D. студент на осінь 2023 року;
  • зарахований у поточному навчальному році (2023/2024) до українського університету;
  • спеціалізація в галузі інженерії, інформатики, математики або іншої наукової галузі, представленої в Університеті Ватерлоо;
  • загальний середній бал щонайменше 80% у своїх навчаннях на бакалавраті та 85% у своїх програмах магістратури;
  • добре володіння англійською мовою потрібне для ефективного академічного спілкування (приблизні мінімальні рівні: TOEFL ~80, IELTS ~6.5, Cambridge ~175, CAEL ~60, PTE ~60, EFAS ~75%, Duolingo ~110).
Подати заявку для участі в програмі можна на сайті університету за посиланням.
Після отримання заявки на участь у програмі її розглядатиме команда адміністраторів програми. Тих, хто пройде перший етап відбору, запросять на онлайн-співбесіду.
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«Заявникам пропонується подати заявку якомога раніше, оскільки заявки розглядатимуться на постійній основі. Перший набір співбесід буде проведено, а перші пропозиції будуть зроблені до кінця 2023 року. Кінцевий термін подання заявок — 9.00 ранку за східним стандартним часом 2 січня 2024 року», — наголошує прес-служба вишу.

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За матеріалами:
Ракурс
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