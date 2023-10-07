Німеччина встановила рекорд щодо кількості іноземних студентів — Finance.ua

Німеччина встановила рекорд щодо кількості іноземних студентів Сьогодні 18:59 — Особисті фінанси

В останньому зимовому семестрі в університетах Німеччини навчалися близько 370 тис. іноземних студентів — більше, ніж будь-коли раніше.

Згідно наукових досліджень Німецького центру вищої освіти (DZHW) Німеччина обігнала Австралію як найпопулярніший напрямок навчання і тепер займає третє місце у світовому рейтингу. Так, кількість іноземних першокурсників у Німеччини в останньому зимовому семестрі вперше склала близько 80 тис., це більше, ніж до пандемії.

Серед країн походження іноземних студентів на першому місці опинилася Індія, вперше випередивши Китай. Значно зросла кількість українських студентів у німецьких університетах: тепер їх більш як 9 тис. І навіть після закінчення навчання Німеччина залишається привабливою для іноземних студентів. За даними дослідження, 45% з них залишаються у країні. І це найвищий показник після Канади.

uamedia За матеріалами:

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