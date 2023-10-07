Німеччина встановила рекорд щодо кількості іноземних студентів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Німеччина встановила рекорд щодо кількості іноземних студентів

Особисті фінанси
30
В останньому зимовому семестрі в університетах Німеччини навчалися близько 370 тис. іноземних студентів — більше, ніж будь-коли раніше.
Згідно наукових досліджень Німецького центру вищої освіти (DZHW) Німеччина обігнала Австралію як найпопулярніший напрямок навчання і тепер займає третє місце у світовому рейтингу. Так, кількість іноземних першокурсників у Німеччини в останньому зимовому семестрі вперше склала близько 80 тис., це більше, ніж до пандемії.
Серед країн походження іноземних студентів на першому місці опинилася Індія, вперше випередивши Китай. Значно зросла кількість українських студентів у німецьких університетах: тепер їх більш як 9 тис. І навіть після закінчення навчання Німеччина залишається привабливою для іноземних студентів. За даними дослідження, 45% з них залишаються у країні. І це найвищий показник після Канади.
За матеріалами:
uamedia
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.