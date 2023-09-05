У «Дії» запустили корисну послугу для студентів — Finance.ua

У «Дії» запустили корисну послугу для студентів Сьогодні 15:34 — Особисті фінанси

Відтепер у застосунку «Дія» можна надсилати копію студентського квитка за кілька кліків.

Про це повідомляє прес-служба « Дії ».

Зазначається, що послуга знадобиться, аби отримати знижку за студентським, зареєструватися в системі університету чи створити персональний кабінет на освітніх ресурсах.

При цьому студентам не потрібні жодні ксерокси чи сканери.

Щоб отримати копію студентського, компанія має надіслати відповідний запит, а студент — його погодити. Після цього копія відправляється до компанії.

Компанія може відправити запит на копію трьома способами:

офлайн — просканувавши штрихкод студентського,

онлайн — за посиланням, яке можна «вшити» в кнопку на сайті або в застосунку,

за QR-кодом, який треба попередньо створити на порталі «Дія».

Більше про те, як працює функція — дивіться у відео.

До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.