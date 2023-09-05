У «Дії» запустили корисну послугу для студентів — Finance.ua

У «Дії» запустили корисну послугу для студентів
Відтепер у застосунку «Дія» можна надсилати копію студентського квитка за кілька кліків.
Про це повідомляє прес-служба «Дії».
Зазначається, що послуга знадобиться, аби отримати знижку за студентським, зареєструватися в системі університету чи створити персональний кабінет на освітніх ресурсах.
При цьому студентам не потрібні жодні ксерокси чи сканери.
Щоб отримати копію студентського, компанія має надіслати відповідний запит, а студент — його погодити. Після цього копія відправляється до компанії.
Компанія може відправити запит на копію трьома способами:
- офлайн — просканувавши штрихкод студентського,
- онлайн — за посиланням, яке можна «вшити» в кнопку на сайті або в застосунку,
- за QR-кодом, який треба попередньо створити на порталі «Дія».
Більше про те, як працює функція — дивіться у відео.
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