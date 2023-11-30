Google запускає семінари з кібербезпеки для студентів, зокрема і в Україні — Finance.ua
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Google запускає семінари з кібербезпеки для студентів, зокрема і в Україні

Особисті фінанси
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Google запускає семінари з кібербезпеки для студентів, зокрема і в Україні
Google запускає семінари з кібербезпеки для студентів, зокрема і в Україні, ukraine.googleblog.com
Google оголосив про запуск програми підвищення кваліфікації з кібербезпеки на суму 10 мільйонів доларів.
Про це повідомляє Google Україна.
«Google.org у партнерстві з European Cyber Conflict Research Incubator (Європейським інкубатором дослідження кіберконфліктів) запускає нову програму семінарів з кібербезпеки в Європі», — йдеться у повідомленні.
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Що це означає?

Програма стане першою в своєму роді в Європі, сприятиме розвитку та підвищенню навичок у галузі кібербезпеки та допоможе місцевим громадським організаціям підвищити рівень онлайн-захисту.
Вона пропонує університетам навчальну програму та навчальний план з кібербезпеки, що дозволяє їм організувати курси з кібербезпеки студентам навіть без попереднього досвіду.
Зазначається, що з нагоди запуску програми Google.org надасть восьми університетам у восьми різних європейських країнах, включно з Україною, фінансування у розмірі до 1 мільйона доларів, навчальний контент та інтенсивні тренінги від ECCRI CIC, щоб допомогти їм втілити в життя семінари з кібербезпеки. Університети вже можуть подавати заявки.
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«Ми очікуємо, що в початковій програмі візьмуть участь понад 1600 студентів. Під час програми кожен університет протягом двох років зможе провести щонайменше два семінари з кібербезпеки», — зазначають у блозі Google.
Програма також профінансує створення з боку European Cyber Conflict Research Incubator навчальних матеріалів для університетів, зокрема першого гнучкого навчального плану з кібербезпеки, який пропонує вступний огляд теми та базові навички, які можна використовувати для підтримки громадських організацій, які найбільш уразливі для кібератак.
Навчальний план буде перекладено вісьмома європейськими мовами — включно з українською, англійською та іспанською — і буде доступний безкоштовно для всіх навчальних закладів для використання, разом з вичерпними інструкціями для викладачів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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