Рада ЄС ухвалила позицію щодо посилення кібербезпеки — Finance.ua

Рада ЄС ухвалила позицію щодо посилення кібербезпеки Сьогодні 17:46 — Світ

Рада ЄС ухвалила позицію щодо посилення кібербезпеки

18 листопада Рада ЄС ухвалила позицію щодо проєкту регламенту, який має забезпечити високий спільний рівень кібербезпеки в інституціях, органах, офісах та агенціях ЄС.

Про це повідомляють на сайті Європейської Ради.

Ці заходи запропонувала Єврокомісія ще у березні 2022 року на тлі значного сплеску кількості складних кібератак на органи держуправління ЄС в останні роки. Вони спрямовані на підвищення стійкості та спроможності реагування на інциденти всіх суб’єктів ЄС.

Ключові елементи ухваленої позиції:

посилення мандату та фінансування групи реагування на комп’ютерні надзвичайні ситуації для інституцій, органів, офісів та агенцій ЄС (CERT-EU);

створення міжвідомчої Ради з кібербезпеки для управління та нагляду за впровадженням нового регламенту;

посилення обміну інформацією про інциденти з CERT-EU;

сприяння координації та співробітництву у реагуванні на кіберінциденти.

Наступним кроком мають стати тристоронні перемовини з Європейським парламентом.

Пропозиція щодо посилення кібербезпеки для інституцій, органів, офісів та агенцій ЄС, є одним із заходів, передбачених Стратегією кібербезпеки ЄС на цифрове десятиліття, яку представила Комісія та Високий представник ЄС із закордонних справ у грудні 2020 року.

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