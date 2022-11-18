Рада ЄС ухвалила позицію щодо посилення кібербезпеки — Finance.ua

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Рада ЄС ухвалила позицію щодо посилення кібербезпеки

Світ
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Рада ЄС ухвалила позицію щодо посилення кібербезпеки
Рада ЄС ухвалила позицію щодо посилення кібербезпеки
18 листопада Рада ЄС ухвалила позицію щодо проєкту регламенту, який має забезпечити високий спільний рівень кібербезпеки в інституціях, органах, офісах та агенціях ЄС.
Про це повідомляють на сайті Європейської Ради.
Ці заходи запропонувала Єврокомісія ще у березні 2022 року на тлі значного сплеску кількості складних кібератак на органи держуправління ЄС в останні роки. Вони спрямовані на підвищення стійкості та спроможності реагування на інциденти всіх суб’єктів ЄС.
Ключові елементи ухваленої позиції:
  • посилення мандату та фінансування групи реагування на комп’ютерні надзвичайні ситуації для інституцій, органів, офісів та агенцій ЄС (CERT-EU);
  • створення міжвідомчої Ради з кібербезпеки для управління та нагляду за впровадженням нового регламенту;
  • посилення обміну інформацією про інциденти з CERT-EU;
  • сприяння координації та співробітництву у реагуванні на кіберінциденти.
Наступним кроком мають стати тристоронні перемовини з Європейським парламентом.
Пропозиція щодо посилення кібербезпеки для інституцій, органів, офісів та агенцій ЄС, є одним із заходів, передбачених Стратегією кібербезпеки ЄС на цифрове десятиліття, яку представила Комісія та Високий представник ЄС із закордонних справ у грудні 2020 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
suspilne.media
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