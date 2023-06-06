США нададуть $37 млн на кібербезпеку України — Finance.ua

США нададуть $37 млн на кібербезпеку України Сьогодні 10:31 — Казна та Політика

США нададуть $37 млн на кібербезпеку України

США нададуть ще $37 млн на кібербезпеку України — сума інвестицій в цю сферу з 2016 року зросте до $120 млн.

Делегація США, яка перебуває в Естонії в рамках п’ятого щорічного Кібердіалогу України та Сполучених Штатів Америки з питань кіберполітики, висловила підтримку Україні в боротьбі з російською агресією та анонсувала, що у співпраці з Конгресом надасть додаткові $37 млн кібердопомоги. Кошти будуть спрямовані на посилення кіберстійкості України, а також захист критично важливих мереж і цифрової інфраструктури.

«Наразі Мінцифри фокусується на розбудові екосистеми цифрової стійкості. Підтримка США є важливим показником подальшого розвитку цієї стратегії. Ми вдячні колегам за сприяння в посиленні кіберспроможностей України і забезпеченні інструментів захисту критичної, зокрема цифрової інфраструктури», — заявив заступник міністра цифрової трансформації України Георгій Дубинський.

Під час Кібердіалогу сторони поділилися поглядами на роль кібербезпеки в довгостроковому цифровому розвитку України і обговорили потенційну майбутню співпрацю між Україною та США з кібернетичних питань. Зокрема, щодо обміну досвідом, який Україна отримала під час постійного підвищення рівня кібернетичної та цифрової політики.

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Включно з анонсованою фінансовою підтримкою, з лютого 2022 року загальна сума допомоги США становитиме $82 млн на вдосконалення кіберстійкості України та понад $120 млн з 2016 року. Це дало змогу посилити кіберспроможності України, вчасно виявляти кіберінциденти та загрози й реагувати на них.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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