Експерти з технологій назвали найбільші кіберзагрози 2023 року — Finance.ua
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Експерти з технологій назвали найбільші кіберзагрози 2023 року

Технології&Авто
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Експерти з технологій назвали найбільші кіберзагрози 2023 року
Експерти з технологій назвали найбільші кіберзагрози 2023 року
Аналітична компанія Forrester опублікувала свіжий звіт про найнебезпечніші кіберзагрози 2023 року. Серед них — використання штучного інтелекту, вразливість хмарних інфраструктур і геополітичні конфлікти.
  • Перша загроза — використання ШІ для створення неправдивих або підроблених даних, зображень, аудіо та відео. Така інформація може бути використана для шантажу, шахрайства або дезінформації. Щоб захистити себе, свою приватність або ж корпоративну інформацію, аналітики Forrester рекомендують звертатися до постачальників послуг, які спеціалізуються на ШІ. Вони можуть дати корисні фахові поради щодо швидкого та вчасного виявлення підробленої інформації.
  • Друга загроза — вразливість хмарних технологій. За даними Forrester, 94% опитаних підприємств використовують хмарні сервіси, проте чимало з них доступні для злому. Щоби запобігти атакам на хмарну інфраструктуру експерти радять використовувати вбудовані можливості платформ IaaS (Infrastructure-as-a-Service), PaaS (Platform-as-a-Service) та SaaS (Software-as-a-Service).
  • Третя загроза — геополітичні конфлікти. Як приклад, фахівці Forrester наводять російсько-українську війну. Затяжна війна зазвичай призводить до гонитви технологій. Українське суспільство та й світ загалом бачить, як росія використовує кібератаки для шпигунства, тиску, контролю над ресурсами або крадіжки інтелектуальної власності. Також відбуваються атаки на критичну інфраструктуру, а це призводить не лише до економічних втрат, але й до загибелі людей. Для боротьби з останньою категорією загроз Forrester рекомендує підприємствам пріоритетно розвивати захист від шкідливого софту і користуватися послугами перевірених постачальників.

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Аналітики попереджають — незабаром відбудеться нова хвиля кібератак, адже хакери постійно вдосконалюють свої вміння. У Forrester закликали користувачів робити те саме — прокачувати навички щодо захисту персональних та корпоративних гаджетів, вивчати інформацію про новітні технології та штучний інтелект. Експерти впевнені — саме обізнаність вбереже людей і допоможе уникнути небажаних наслідків.
За матеріалами:
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