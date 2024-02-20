Як змінилась структура економіки України під час війни (інфографіка) — Finance.ua
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Як змінилась структура економіки України під час війни (інфографіка)

Казна та Політика
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Як змінилась структура економіки України під час війни (інфографіка)
Як змінилась структура економіки України під час війни (інфографіка)
Сьогодні частка видатків держави в економіці - 72−75% відсотків, фактично ми живемо в країні де три четвертих коштів з початку року в економіку направляє держава та визначає сектори. До війни була інша пропорція: лише третину складали державні видатки у ВВП.
Про це розповів Григорій Кукуруза, партнер та старший економіст Ukraine Economic Outlook на конференції FinYear, яка пройшла 16 лютого в Києві.
Нині ми знаходимось на рівні 2020 року — 180 млрд.
Як змінилась структура економіки України під час війни (інфографіка)
Як зазначив Григорій Кукуруза, видатки ідуть в основному на оборону. Якщо ситуація буде погіршуватись, то будуть урізатись порогові виплати і обслуговування зовнішнього боргу, також соціальні виплати і зарплати.
Як змінилась структура економіки України під час війни (інфографіка)
В грудні Україна отримала 5 млрд фінансування, у 2022 році - 32 млрд дол., в 2023 році - 42 млрд дол.
Як змінилась структура економіки України під час війни (інфографіка)
Наразі наш експорт суттєво дешевший ніж імпорт. І поки що ситуація по ф’ючерсах не показує змін.
Як змінилась структура економіки України під час війни (інфографіка)
Чому ми були ослаблені:
Логістика. Від 60% завжди йшло через морські порти. Вони були заблоковані під час війни, зараз пішло поступове розблокування.
Щодо імпорту Україна повернулась на довоєнний рівень.
Як змінилась структура економіки України під час війни (інфографіка)

Заробітна плата та рівень безробіття

Як змінилась структура економіки України під час війни (інфографіка)
У 2022 році середня заробітна плата просіла до 14,9 тис. грн, у 2023 році вона піднялась до рівня 17,2 тис. грн, у 2024 році тримається на рівні 20,8 тис. грн.
Рівень безробіття поступово знижується, і нині становить 16,1%. У 2022 році рівень безробіття сягав до 32%.
Як змінилась структура економіки України під час війни (інфографіка)

Структура робочої сили

У 2023 році в Україні було офіційно залучено 9,7 млн (за кордон виїхало робочої сили 2,5 млн).
В приватному секторі залучено 6,5 млн робочої сили. Держслужбовці становлять 0,2 млн, ФОП — 2,0 млн, а Сили оборони — 1 млн людей.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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