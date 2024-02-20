Як змінилась структура економіки України під час війни (інфографіка) — Finance.ua

Як змінилась структура економіки України під час війни (інфографіка) Сьогодні 09:04 — Казна та Політика

Як змінилась структура економіки України під час війни (інфографіка)

Сьогодні частка видатків держави в економіці - 72−75% відсотків, фактично ми живемо в країні де три четвертих коштів з початку року в економіку направляє держава та визначає сектори. До війни була інша пропорція: лише третину складали державні видатки у ВВП.

Про це розповів Григорій Кукуруза, партнер та старший економіст Ukraine Economic Outlook на конференції FinYear , яка пройшла 16 лютого в Києві.

Нині ми знаходимось на рівні 2020 року — 180 млрд.

Як зазначив Григорій Кукуруза, видатки ідуть в основному на оборону. Якщо ситуація буде погіршуватись, то будуть урізатись порогові виплати і обслуговування зовнішнього боргу, також соціальні виплати і зарплати.

В грудні Україна отримала 5 млрд фінансування, у 2022 році - 32 млрд дол., в 2023 році - 42 млрд дол.

Наразі наш експорт суттєво дешевший ніж імпорт. І поки що ситуація по ф’ючерсах не показує змін.

Чому ми були ослаблені:

Логістика. Від 60% завжди йшло через морські порти. Вони були заблоковані під час війни, зараз пішло поступове розблокування.

Щодо імпорту Україна повернулась на довоєнний рівень.

Заробітна плата та рівень безробіття

У 2022 році середня заробітна плата просіла до 14,9 тис. грн, у 2023 році вона піднялась до рівня 17,2 тис. грн, у 2024 році тримається на рівні 20,8 тис. грн.

Рівень безробіття поступово знижується, і нині становить 16,1%. У 2022 році рівень безробіття сягав до 32%.

Структура робочої сили

У 2023 році в Україні було офіційно залучено 9,7 млн (за кордон виїхало робочої сили 2,5 млн).

В приватному секторі залучено 6,5 млн робочої сили. Держслужбовці становлять 0,2 млн, ФОП — 2,0 млн, а Сили оборони — 1 млн людей.

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