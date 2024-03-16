Експерт повідомив, коли Україна зможе отримати заморожені російські активи — Finance.ua

Експерт повідомив, коли Україна зможе отримати заморожені російські активи Сьогодні 09:19 — Казна та Політика

Експерт повідомив, коли Україна зможе отримати заморожені російські активи, Фото: Lesya Castillo

Україна зможе отримати відсотки з заморожених російських активів цього року, однак реальніше — вже наступного. Цю тему активно обговорюють на Заході.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав віце-прем'єр з відновлення — міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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«Є позиція США, є позиція ЄС — вони трохи відрізняється. Але точно можна сказати, що в цьому році рішення щодо використання заморожених російських активів будуть прийняті на рівні відповідного законодавства країн-партнерів. Це вже ми бачимо, що це відбувається», — зазначив міністр.

Він переконаний, що за найкращого сценарію ці кошти хоча б частково Україна може використовувати в кінці цього року. Проте більш реалістично говорити про таку можливість у наступному році.

Довідка Finance.ua:

Велика Британія готова використати щось на кшталт синдикованої позики чи облігацій, з використанням заморожених активів рф як гарантії, для допомоги Україні, на тій підставі, що росія буде змушена виплатити репарації Україні після закінчення війни;

президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС повинен розглянути можливість використання прибутків від заморожених російських активів для закупівлі військового обладнання для України.

Україна цьогоріч розраховує на передачу 4 мільярдів доларів із заморожених у G7 та ЄС російських активів.



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