У Єврокомісії запропонували купувати зброю для України за прибутки від російських активів — Finance.ua

У Єврокомісії запропонували купувати зброю для України за прибутки від російських активів Сьогодні 21:30

У Єврокомісії запропонували купувати зброю для України за прибутки від російських активів

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС повинен розглянути можливість використання прибутків від заморожених російських активів для закупівлі військового обладнання для України.

Про це пише Reuters.

«Настав час почати розмову про використання надприбутків від заморожених російських активів для спільної закупівлі військового обладнання для України», — сказала вона у своїй промові у Європарламенті.

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І додала, що «не може бути сильнішого символу та більшої користі для цих грошей, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя».

За словами президентки Єврокомісії, «не слід перебільшувати ризики війни, але до них слід бути готовими. Вона наголосила на потребі термінового відновлення, поповнення та модернізації збройних сил держав ЄС.

У своїй промові фон дер Ляєн представила нову Європейську стратегію промислового оборонного комплексу. Єврокомісія представить її найближчими тижнями, а одна з головних цілей — пріоритет на спільні закупівлі.

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Нагадаємо, наприкінці січня 2024 року в Міністерстві юстиції України заявили, що ЄС акумулює заморожені російські активи, а надприбутки від них можуть передати Україні. Йшлося про російські активи на суму 260 млрд євро, 210 із яких уже заморожені на території Бельгії та Люксембургу.

Європейська Рада повторила свій заклик до «рішучого прогресу» щодо того, як надзвичайні доходи приватних осіб можуть бути спрямовані на підтримку України, відповідно до застосованих договірних зобов’язань, а також згідно з правом ЄС і міжнародним правом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

hromadske За матеріалами:

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