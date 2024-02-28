Передача Україні заморожених активів рф є безальтернативним сценарієм — Нацбанк — Finance.ua
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Передача Україні заморожених активів рф є безальтернативним сценарієм — Нацбанк

Особисті фінанси
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Передача Україні заморожених активів рф є безальтернативним сценарієм — Нацбанк
Передача Україні заморожених активів рф є безальтернативним сценарієм — Нацбанк
Передання заморожених активів рф (включно з прибутками) на користь України — не лише цілком реалістичний сценарій, але й безальтернативний.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
У Нацбанку зазначають, що якщо раніше обговорювали це питання виключно через відшкодування збитків Україні, то зараз набирає популярності так звана концепція контрзаходів.
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«росія порушила міжнародне право щодо забезпечення глобальної безпеки та завдала шкоди багатьом країнам. Співробітництво з метою припинення агресії є позитивним обов’язком держав. А застосування індивідуально і колективно державами контрзаходів є не тільки легітимним з погляду міжнародного права, але й доцільним з макроекономічного погляду», — сказав голова Національного банку Андрій Пишний.
Нагадаємо, у січні під час виступу на ВЕФ у Давосі спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер заявила, що процес конфіскації російських активів потребуватиме колективного рішення усіх країн, які мають заморожені кошти рф у своїх фінансових установах, та часу.

Довідка Finance.ua

  • Україна цьогоріч розраховує на передачу 4 мільярдів доларів із заморожених у G7 та ЄС російських активів;
  • до слова, Рада ЄС 12 лютого 2024 року затвердила постанову, що відкриває шлях до ухвалення рішення щодо використання прибутку від заморожених активів рф для України;
  • а група експертів-юристів заявила, що конфіскація заморожених активів Центробанку рф не суперечить міжнародному праву з огляду на масштаби вторгнення росії в Україну.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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