У Мінюсті розповіли про перспективу виплат російських репарацій Україні — Finance.ua
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У Мінюсті розповіли про перспективу виплат російських репарацій Україні

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У Мінюсті розповіли про перспективу виплат російських репарацій Україні
У Мінюсті розповіли про перспективу виплат російських репарацій Україні
На виплату репарацій Україні в найближчий час очікувати не варто, остільки компенсаційна комісія для початку цього процесу може бути створена не раніше, ніж через рік.
Про це заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра сказала в коментарі РБК-Україна.
«За моїми прогнозами, комісія має бути створена протягом року плюс якийсь час на ратифікацію договору», — зазначила Мудра.
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Ця комісія, за її словами, буде схоже на ірако-кувейтську компенсаційну комісію, яка займалася питаннями репарацій від Ірака Кувейту у 90-х роках минулого сторіччя. Тоді репарації виплачували на підставі рішення Ради безпеки ООН. У випадку з Україною, через те що рф може заблокувати прийняття рішення ООН, для виплати репарацій мають створити міжнародну багатосторонню угоду, над якою зараз йде робота.
Ця угода має бути підписана якомога більшою кількістю країн. «Це мають бути країни G7, усі країни, які проголосували за резолюцію ООН та де знаходяться активи рф. Для легітимності інструменту, оскільки створюється новий квазісудовий орган, має бути широка підтримка. Потрібно зібрати країни Азії, Латинської Америки, Африки», — зазначила заступник міністра юстиції.
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Після цього договір має бути ратифікований парламентами країн-підписантів. І лише потім компенсаційна комісія зможе на підставі реєстру визначати суми для виплат, джерелом яких стануть російські активи.
Мудра не виключила, що у разі, якщо рф погодиться добровільно наповнювати фонд для виплат, як свого часу робив Ірак, частина її активів може бути розморожена. В іншому випадку передача заблокованих коштів вважатиметься авансовим платежем для виконання обов’язків щодо виконання рішення компенсаційної комісії.
За матеріалами:
РБК-Україна
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