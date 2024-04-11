Швейцарія виділить близько €5 млрд на відновлення України — Finance.ua

Швейцарія виділить близько €5 млрд на відновлення України Сьогодні 10:12 — Казна та Політика

Швейцарія виділить близько €5 млрд на відновлення України

Швейцарія виділить для України кошти сумою близько €5 млрд (5 млрд швейцарських франків) на відновлення держави. Фінансування планують спрямувати до 2036 року.

Про це йдеться на сайті уряду Швейцарії.

Відповідне рішення було схвалено федеральною радою країни 10 квітня. Згідно з ним, до 2036 року Україна має отримати близько 5 млрд швейцарських франків, 1,5 млрд з яких Швейцарія вже виділила на 2028 рік.

Згідно з оцінкою Світового банку, фінансування, що потрібне Україні для відновлення, оцінюється в $486 млрд. Такі дані ґрунтуються на аналізі потреб і збитків України, який був проведений за фінансування Швейцарії.

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Також країна вже підтримує проєкти, які спрямовані на відновлення в енергетичній, дорожній, медичній сферах, а також цивільної інфраструктури.

«Швейцарія та Україна спільно започаткували процес політичного відновлення в широкому масштабі на конференції з відновлення України в Лугано в липні 2022 року. 59 делегацій держав і міжнародних організацій, які були присутні на ній, погодили принципи», — додають у швейцарському уряді.

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