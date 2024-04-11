Швейцарія виділить близько €5 млрд на відновлення України — Finance.ua
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Швейцарія виділить близько €5 млрд на відновлення України

Казна та Політика
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Швейцарія виділить близько €5 млрд на відновлення України
Швейцарія виділить близько €5 млрд на відновлення України
Швейцарія виділить для України кошти сумою близько €5 млрд (5 млрд швейцарських франків) на відновлення держави. Фінансування планують спрямувати до 2036 року.
Про це йдеться на сайті уряду Швейцарії.
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Відповідне рішення було схвалено федеральною радою країни 10 квітня. Згідно з ним, до 2036 року Україна має отримати близько 5 млрд швейцарських франків, 1,5 млрд з яких Швейцарія вже виділила на 2028 рік.
Згідно з оцінкою Світового банку, фінансування, що потрібне Україні для відновлення, оцінюється в $486 млрд. Такі дані ґрунтуються на аналізі потреб і збитків України, який був проведений за фінансування Швейцарії.
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Також країна вже підтримує проєкти, які спрямовані на відновлення в енергетичній, дорожній, медичній сферах, а також цивільної інфраструктури.
«Швейцарія та Україна спільно започаткували процес політичного відновлення в широкому масштабі на конференції з відновлення України в Лугано в липні 2022 року. 59 делегацій держав і міжнародних організацій, які були присутні на ній, погодили принципи», — додають у швейцарському уряді.
За матеріалами:
Espreso.tv
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