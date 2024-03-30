Яка повинна бути зайнятість населення для відновлення України: відповідь Мінекономіки (інфографіка) — Finance.ua

Яка повинна бути зайнятість населення для відновлення України: відповідь Мінекономіки (інфографіка) Сьогодні 08:12 — Казна та Політика

Яка повинна бути зайнятість населення для відновлення України: відповідь Мінекономіки (інфографіка), Фото: freepik.com

Перед Україною стоїть задача відновлення свого ринку праці. Протягом 2023 року ВВП зріс на 5%, проте економіка скоротилася майже на третину з лютого 2022 року, що призвели до найскладніших умов відновлення.

Як підрахували у Міністерстві економіки, рівень зайнятості в Україні до 2032 року має зрости на 67%.

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У оприлюдненому дослідженні зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення кількість працівників в Україні зменшилася на 21%, а кількість ФОП — на 49%.

Попри це, уряд України визначив амбітні плани відновлення, зокрема досягнення ВВП у розмірі 246 млрд доларів до 2032 року.

Для цього зайнятість має зрости на 67% порівняно з 2022 роком.

«Створення ринку праці, який відповідатиме прогнозу, вже є одним з ключових пріоритетів економічної політики. Активні програми зайнятості, на кшталт „єРобота“, та інші державні ініціативи для підтримки зайнятості є кроками у правильному напрямку», — сказав директор RST Мінекономіки Денис Шемякін.

Додаткові передумови для сталого розвитку офіційної зайнятості та зрозумілих правил для роботодавців та працівників створить прийняття нового Трудового кодексу.

За очікуваннями Мінекономіки, новий Трудовий кодекс сприятиме переведенню економічно неактивного населення у активне та подоланню «сірої» зайнятості, що за різними оцінками сягає 10−15%.

Старший проєктний менеджер Команди підтримки реформ Мінекономіки Владислав Канцир зауважив, що ще одним нерозкритим ресурсом на ринку праці є люди з інвалідністю, які готові працювати.

«За даними Мінсоцполітики, в Україні 2,7 млн людей мають інвалідність, більше половини з них — у працездатному віці. Працює лише кожен третій з них. Очікується, що набудуть поширення компенсації роботодавцям фактичних витрат за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю, що стало доступним у 2023 році», — йдеться у повідомленні.

19 566 гривень (16 464 грн на початку 2023 року). Зарплата у вакансіях збільшилася до 18 446 гривень (14 715 гривень в січні минулого року). Нагадаємо, за даними Міністерства економіки, середня зарплата в резюме на сайтах пошуку роботи зросла на початок березня до(16 464 грн на початку 2023 року). Зарплата у вакансіях збільшилася до(14 715 гривень в січні минулого року).

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