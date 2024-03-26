Зарплати в Україні зростають на початку 2024 року: в Мінекономіки назвали причини — Finance.ua
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Зарплати в Україні зростають на початку 2024 року: в Мінекономіки назвали причини

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Зарплати в Україні зростають на початку 2024 року: в Мінекономіки назвали причини
Зарплати в Україні зростають на початку 2024 року: в Мінекономіки назвали причини
Українські підприємства підвищують рівень оплати праці з метою утримання та залучення нового висококваліфікованого персоналу в умовах нестачі трудових ресурсів у країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд Міністерства економіки.
За даними міністерства, середня зарплата в резюме на сайтах пошуку роботи зросла на початок березня до 19 566 гривень (16 464 грн на початку 2023 року). Зарплата у вакансіях збільшилася до 18 446 гривень (14 715 гривень в січні минулого року).
Крім того, за даними Держстату, у четвертому кварталі середня заплата в Україні зросла до 19 231 гривні. Рік тому платили 15 436 гривень.
Зарплати в Україні зростають на початку 2024 року: в Мінекономіки назвали причини
У 2023 році найвища зарплата була у сфері Інформація та телекомунікації - 37 946 гривень. На другому місці Фінансова та страхова діяльність — 34 393 гривні.
Зарплати в Україні зростають на початку 2024 року: в Мінекономіки назвали причини
За даними Мінекономіки, з квітня 2022 року спостерігалося відновлення кількості застрахованих осіб, проте їх кількість так і не досягла довоєнного рівня, що загалом негативно вплинуло на показники ринку праці. Так, станом на грудень 2023 року в Україні було 8,906 млн застрахованих осіб, а два роки тому — 9,807 млн.
Зарплати в Україні зростають на початку 2024 року: в Мінекономіки назвали причини

Довідка Finance.ua:

  • Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середня номінальна зарплата в Україні 2024 року зросте на 16,9% після зростання на 20,1% 2023 року;
  • за даними Work.ua, у лютому середня зарплата збільшилася на 500 грн і склала 20 000 грн;
  • з 1 квітня мінімальну зарплату підвищать із 7100 до 8000 грн. В результаті збільшаться мінімальні суми податків для фізосіб-підприємців, крім того, також підвищать гарантований розмір пенсії для певної категорії.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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