Зарплати в Україні зростають на початку 2024 року: в Мінекономіки назвали причини — Finance.ua

Зарплати в Україні зростають на початку 2024 року: в Мінекономіки назвали причини Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

Зарплати в Україні зростають на початку 2024 року: в Мінекономіки назвали причини

Українські підприємства підвищують рівень оплати праці з метою утримання та залучення нового висококваліфікованого персоналу в умовах нестачі трудових ресурсів у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд Міністерства економіки.

За даними міністерства, середня зарплата в резюме на сайтах пошуку роботи зросла на початок березня до 19 566 гривень (16 464 грн на початку 2023 року). Зарплата у вакансіях збільшилася до 18 446 гривень (14 715 гривень в січні минулого року).

Крім того, за даними Держстату, у четвертому кварталі середня заплата в Україні зросла до 19 231 гривні. Рік тому платили 15 436 гривень.

У 2023 році найвища зарплата була у сфері Інформація та телекомунікації - 37 946 гривень. На другому місці Фінансова та страхова діяльність — 34 393 гривні.

За даними Мінекономіки, з квітня 2022 року спостерігалося відновлення кількості застрахованих осіб, проте їх кількість так і не досягла довоєнного рівня, що загалом негативно вплинуло на показники ринку праці. Так, станом на грудень 2023 року в Україні було 8,906 млн застрахованих осіб, а два роки тому — 9,807 млн.

Довідка Finance.ua:

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середня номінальна зарплата в Україні 2024 року зросте на 16,9% після зростання на 20,1% 2023 року;

за даними Work.ua, у лютому середня зарплата збільшилася на 500 грн і склала 20 000 грн;

з 1 квітня мінімальну зарплату підвищать із 7100 до 8000 грн. В результаті збільшаться мінімальні суми податків для фізосіб-підприємців, крім того, також підвищать гарантований розмір пенсії для певної категорії.

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