З 1 квітня в Україні перерахують мінімалку: названо суму — Finance.ua

З 1 квітня в Україні перерахують мінімалку: названо суму Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

З 1 квітня в Україні перерахують мінімалку: названо суму

В Україні з 1 квітня мінімальну зарплату підвищать із 7100 до 8000 грн. В результаті збільшаться мінімальні суми податків для фізосіб-підприємців, крім того, також підвищать гарантований розмір пенсії для певної категорії.

Про це нагадує Oboz.ua.

У січні 2022-го мінімальна зарплата складала 6500 грн. З того моменту (з урахуванням даних за січень 2024-го) інфляція була на рівні 32,1%. Якби мінімалку підняли хоча б на той рівень, на який зросли ціни, то вона збільшилася б до 8586 грн. Замість цього вона становитиме лише 8000 грн.

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Розраховувати на те, що за умов повномасштабної війни та рекордного дефіциту бюджету індексація зарплат повністю компенсує інфляцію, не варто, розповідає завідувачка сектору відділу досліджень якості життя населення в Інституті демографії та соцдосліджень при НАНУ Людмила Черенько.

«І хоча 2023-й показав невелику інфляцію (5,1%. — Ред.), в умовах повномасштабної війни компенсувати мінімалкою втрати — це, звичайно, нереалістично. Підвищення мінімальної зарплати — це позитивний сигнал і для ринку праці. Сказати, що воно має бути більше, можна. Звичайно, має. Але в тих умовах, що склались, і це підвищення вже є результатом», — каже вчена.

Підвищення мінімальної зарплати призведе до перерахунку частини пенсій. Йдеться про ті пенсії, які отримують українці у віці від 65 років, які виконали норми щодо стажу. За законом вони мають право на виплату в розмірі 40% мінімалки. Зараз це 2840 грн, а з 1 квітня — 3200 грн. Також зміняться і розміри деяких платежів та лімітів.

Зміняться деякі податки. Фізособи-підприємці (ФОПи) платять за себе ЄСВ з мінімальної зарплати. До квітня це 1562 грн, а після квітня — 1760 грн.

Проти підвищення мінімалки традиційно виступає частина дрібного бізнесу. Але навіть такі підприємці ніколи не виступали проти індексації в межах інфляції. Людмила Черенько зазначає: мінімальна зарплата в Україні залишається однією з найнижчих у Європі.

Довідка Finance.ua:

у 2023 році роботодавці були звільнені від обов’язку нараховувати індексацію заробітної плати працівникам. В нинішньому році право на проведення індексації заробітної плати працівників поновлюється;

в Україні з чинною формулою розрахунку пенсії із зарплатою в 10 тис. грн можна отримувати виплату у розмірі близько 3314 грн. Така виплата можлива, якщо мати 35 років стажу;

за даними Держстату, середня зарплата у 4 кварталі 2023 року становила 19 231 гривню, що на 16,7% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

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Обозреватель За матеріалами:

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