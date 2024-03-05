У Держстаті показали, як зросли зарплати українців (інфографіка) — Finance.ua

У Держстаті показали, як зросли зарплати українців (інфографіка) Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Середня зарплата у 4 кварталі 2023 року становила 19 231 гривню, що на 16,7% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Про це повідомляє Держстат

У кого найвища

Найвища зарплата штатних працівників була у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона зросла на 23,3% до 41 326 гривень на місяць.

Найменше платять у сфері освіти — 13 500 гривень (зростання на 0,5%).

В Україні з чинною формулою розрахунку пенсії із зарплатою в 10 тис. грн можна отримувати виплату у розмірі близько 3314 грн. Така виплата можлива, якщо мати 35 років стажу. Якщо ваша зарплата складає 10 тис. грн, але замість 35 років ви маєте всього 31 рік стажу, то розмір пенсії складає 2935 грн.

Якщо є 40 років стажу, то пенсія із зарплати 10 тис. грн буде на рівні 3787,2 грн. Водночас, якщо замість 10 тис. грн ваша зарплата становитиме 15 тис. грн, то пенсія буде на рівні 4971 грн із 35 роками стажу.

Довідка Finance.ua:

українці, які отримують зарплату «в конвертах», у майбутньому можуть зіштовхнутися з певними ризиками, зокрема мізерною пенсією. Про це повідомив член Ради Національного банку України Василь Фурман. Він зазначив, що питання щодо фінансового моніторингу в Україні сьогодні є дуже актуальним;

у 2024 році зарплата становитиме 21 809 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 8,5%;

крім того, уряд очікує, що зарплата становитиме 25 732 грн у 2025 році та 30 260 грн у 2026 році.

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