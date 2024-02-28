Роботодавці у 2024 році повинні індексувати зарплати працівників — Держпраці Сьогодні 21:04 — Особисті фінанси

Роботодавці у 2024 році повинні індексувати зарплати працівників — Держпраці

У 2023 році роботодавці були звільнені від обов’язку нараховувати індексацію заробітної плати працівникам.

Про це нагадали посадовці управління інспекційної діяльності у Запорізькій області.

Вони також звернули увагу на статтю 39 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», у якій визначено, що обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2024 року.

Отже, в нинішньому році право на проведення індексації заробітної плати працівників поновлюється.

Коли необхідно проводити індексацію

Нагадаємо, як зазначають фахівці, підвищення грошових доходів населення у зв’язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому опубліковано індекс споживчих цін. Тобто базовим місяцем нарахування індексації зарплати буде грудень 2023 року, оскільки процедуру відновили з 1 січня 2024 року. Якщо у січні була підвищено зарплату, то базовим місяцем слід вважати січень 2024 року.

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Які доходи не підлягають індексації

Виплати, які обчислюються із середньої заробітної плати:

оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця;

допомога по тимчасовій непрацездатності;

виплати, що зберігаються за працівником за час службового відрядження;

виплати, що зберігаються за працівником за час щорічної та додаткової відпустки та ін.

Доходи громадян:

від здачі в оренду майна,

від акцій та інших цінних паперів,

ведення селянського (фермерського) і особистого підсобного господарства,

підприємницької діяльності, яка є для громадян джерелом грошових доходів від власності.

Державна соціальна допомога:

малозабезпеченим сім'ям,

на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням,

на дітей одиноким матерям,

по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Разові виплати:

цільова разова матеріальна допомога,

одноразова допомога при виході на пенсію,

суми соціальних пільг,

компенсації (крім виплат, визначених http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1078−2003-п п. 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення),

винагорода за підсумками роботи за рік тощо.

Виплат відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування:

допомога у зв’язку з вагітністю та пологами,

допомога при народженні дитини,

допомога на поховання,

одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності,

одноразова допомога у разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

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