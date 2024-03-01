Яку пенсію можуть отримати українці із зарплатою в 10 тисяч гривень — Finance.ua

Яку пенсію можуть отримати українці із зарплатою в 10 тисяч гривень Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Яку пенсію можуть отримати українці із зарплатою в 10 тисяч гривень

В Україні з чинною формулою розрахунку пенсії із зарплатою в 10 тис. грн можна отримувати виплату у розмірі близько 3314 грн. Така виплата можлива, якщо мати 35 років стажу.

Такі розрахунки наводить Oboz.ua.

Якщо ваша зарплата складає 10 тис. грн, але замість 35 років ви маєте всього 31 рік стажу, то розмір пенсії складає 2935 грн.

Якщо є 40 років стажу, то пенсія із зарплати 10 тис. грн буде на рівні 3787,2 грн.

Водночас, якщо замість 10 тис. грн ваша зарплата становитиме 15 тис. грн, то пенсія буде на рівні 4971 грн із 35 роками стажу.

«У формулі розрахунку пенсії заробітну плату за останні три роки (потрібно використовувати дані ПФУ, які відрізняються від даних Держстату) множити на відношення власної зарплати до середньої, на стаж у роках і на 1%. Середня зарплата за три останні роки становить 13 547 грн», — пояснюють автори статті.

Вже зараз кожен українець може підрахувати, скільки йому доведеться працювати до виходу на пенсію. Порахуйте, в якому році вам виповниться 60 і скільки до цього моменту у вас буде стаж (свій стаж можна перевірити на сайті ПФУ). Якщо у 2025-му, то треба мати щонайменше 32 роки стажу, якщо у 2026-му — 33 роки, у 2027-му — 34 роки, у 2028-му — 35 років стажу. Щоб вийти на пенсію у 63 роки, норма на 10 років менша (тобто у 2025-му — від 22 до 32 років, у 2026-му — від 23 до 33 років тощо).

Для пенсії у 65 років треба мати від 15 років стажу. Наразі пенсіонери ще мають стаж до 2000 року, коли не було електронної системи обліку внесків і достатньо було, щоби трудова книжка лежала на підприємстві. Крім того, раніше у стаж зараховували навчання, строкову службу в армії.

Довідка Finance.ua:

Кабінет міністрів ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня 2024 року. Виплати будуть підвищені для 10 мільйонів українців. Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 гривні, а середня пенсія зросте до 5 717 гривень;

з 1 березня 2024 року разом із щорічною індексацією пенсій буде проведений перерахунок пенсій з урахуванням нового розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (мінімальної пенсії).

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Обозреватель За матеріалами:

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