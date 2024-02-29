Стаж пенсіонера 40 років, а пенсія досі мала: в чому може бути причина — Finance.ua
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Стаж пенсіонера 40 років, а пенсія досі мала: в чому може бути причина

Казна та Політика
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Стаж пенсіонера 40 років, а пенсія досі мала: в чому може бути причина
Стаж пенсіонера 40 років, а пенсія досі мала: в чому може бути причина
Пенсіонери, що продовжили працювати, часто звертають увагу на суми пенсії, які їм нараховуються на рахунок у банку. Річ у тому, що їхній розмір суттєво малий. І це навіть попри те, що стаж особи може становити 40 років.
Про це пише портал «На пенсії».
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Пенсіонерам зі стажем у 40 років, які продовжують працювати, можуть нараховувати малі пенсії. Втім у таких ситуаціях варто врахувати те, що розмір пенсії залежить не від одного чинника:
  • на пенсію впливає як кількість стажу, так і заробітна плата. Саме тому вона, ймовірно, впливає й на розмір самої пенсії. Тобто якщо зарплата пенсіонера мала, отже й пенсія може бути такою.
  • Крім цього, впливати на розмір виплат може ще той факт, що пенсіонер досі працює. Відтак, він чи вона може отримувати пенсію з урахуванням застарілих показників прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.
Отже, занижувати пенсію можуть до моменту, поки особа не звільниться.
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Нагадуємо, що в Україні особи з віком у понад 65 років та з повним стажем, а це 30 років для жінок та 35 років для чоловіків, а також, які не працюють, мають право отримувати пенсію з надбавками не нижче ніж 3 120 гривень.
Особам, яким ще не виповнилося 70 років, але вони мають повний стаж, мінімальна пенсія нараховується на рівні до 2 760 гривень. І таку суму, незалежно від факту роботи, нараховуватимуть.
Вже після звільнення та за умов досягнення зазначеного віку, виплату будуть перераховувати.
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Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявляла, що пенсійні видатки з 1 березня 2024 року зростуть у середньому на 3 млрд грн щомісяця. Проте хвилюватися підстав нема — кошти на виплату пенсій у бюджеті запроєктовані.
З 1 березня в Україні відбудеться індексація пенсійних виплат для понад 10 млн українців. Цього року підвищення буде здійснено майже на 8%. В середньому кожна пенсія зросте на 322 грн, а її середній показник становитиме 5717 грн.
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За матеріалами:
Телеканал 24
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