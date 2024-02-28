У Мінсоцполітики розповіли, чи є гроші в бюджеті на індексацію пенсій — Finance.ua

У Мінсоцполітики розповіли, чи є гроші в бюджеті на індексацію пенсій Сьогодні 12:21 — Казна та Політика

У Мінсоцполітики розповіли, чи є гроші в бюджеті на індексацію пенсій

Пенсійні видатки з 1 березня 2024 року зростуть у середньому на 3 млрд грн щомісяця. Проте хвилюватися підстав нема — кошти на виплату пенсій у бюджеті запроєктовані.

У цьому запевнила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі загальнонаціонального марафону «Єдині новини».

«У середньому після підвищення пенсійні видатки зростуть на 3 млрд грн на місяць. Це немалі кошти, але гроші на виплату пенсії є, ми їх запроєктували», — сказала Жолнович.

Вона нагадала, що базово внески до Пенсійного фонду отримуються з відрахування частини єдиного соціального внеску.

«То чим краще відновлюється наша економіка, чим більше людей працюють в білу і сплачують єдині соціальні внески, тим краще наповнюється наш Пенсійний фонд. Це наші базові доходи, і ми впевнені, що в найближчі місяці цих коштів нам вистачить», — заявила Жолнович.

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Міністр наголосила, що з 1 березня в Україні відбудеться індексація пенсійних виплат для понад 10 млн українців. Цього року підвищення буде здійснено майже на 8%. В середньому кожна пенсія зросте на 322 грн, а її середній показник становитиме 5717 грн.

«У громадян, які отримують найменші пенсії - через брак страхового або трудового стажу, або через невеликі відрахування пі час трудової діяльності - мінімальна пенсія зросте на 364 грн. Минулого і цього року індексацію ми сформували таким чином, щоб максимально збільшити саме найменші пенсії. Відповідно, у цих категорій мінімальна пенсія становитиме 2725 грн. А найбільша пенсія зросте одразу на 3000, і це буде 23 610 грн», — додала міністр.

Довідка Finance.ua:

Кабінет міністрів ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня 2024 року. Виплати будуть підвищені для 10 мільйонів українців. Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 гривні, а середня пенсія зросте до 5 717 гривень;

з 1 березня 2024 року разом із щорічною індексацією пенсій буде проведений перерахунок пенсій з урахуванням нового розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (мінімальної пенсії).

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Укрінформ За матеріалами:

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