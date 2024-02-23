Обчислення пенсій: як змінювався показник середньої зарплати за 2023 рік (інфографіка) — Finance.ua

Обчислення пенсій: як змінювався показник середньої зарплати за 2023 рік (інфографіка) Сьогодні 14:00 — Казна та Політика

Обчислення пенсій: як змінювався показник середньої зарплати за 2023 рік (інфографіка)

У Пенсійному фонді показали , як змінювався показник середньої заробітної плати в 2023 році.

Нагадаємо, розрахунок показників середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії, здійснюється Пенсійним фондом України за інформацією Державної податкової служби України.

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До зазначеної інформації, зокрема, належать дані звітності страхувальників про заробітну плату (дохід), на яку нараховується єдиний внесок, та середньооблікова чисельність штатних працівників, зайнятих на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та у фізичних осіб — підприємців та у осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

кому можуть підвищити пенсії з березня. Про індексацію пенсій ідеться в проєкті постанови Кабміну, розміщеному для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ). Йдеться про те, щоб установити, що з 1 березня 2024 року перерахунок пенсій проводиться із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,079″. Раніше ми писали кому можуть підвищити пенсії з березня. Про індексацію пенсій ідеться в проєкті постанови Кабміну, розміщеному для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ). Йдеться про те, щоб установити, що з 1 березня 2024 року перерахунок пенсій проводиться із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,079″.

Кому можуть підвищити:

Пенсіонерам, які сплачували страхові внески, військовим, чорнобильцям з інвалідністю, тим, хто отримує страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

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Довідка Finance.ua:

з 1 січня 2021 року відповідно до Закону України від 19.09.2019 № 115-IX «Про внесення змін до Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування“ щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб» змінено порядок та строки подання звітності про нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

зазначена звітність подається платниками єдиного внеску у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку);

для роботодавців строк подання звітності за найманих працівників — протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу.

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