Кому та на скільки можуть підвищити пенсії з 1 березня — Finance.ua

Кому та на скільки можуть підвищити пенсії з 1 березня Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

Кому та на скільки можуть підвищити пенсії з 1 березня

Про індекацію пенсій ідеться в проєкті постанови Кабміну, розміщеному для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Йдеться про те, щоб установити, що з 1 березня 2024 року перерахунок пенсій проводиться із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,079″.

Рівень підвищення пенсій, призначених у 2021−2023 роках, становитиме 100 гривень.

Кому можуть підвищити

Пенсіонерам, які сплачували страхові внески, військовим, чорнобильцям з інвалідністю, тим, хто отримує страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Нагадаємо, розмір мінімальної пенсії, по суті, є розміром прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2024 році цей показник збільшили з 2 093 грн до 2 361 грн.

Як нагадують у Пенсійному фонді, індексація проводиться для цивільних, військових пенсіонерів, чорнобильців, осіб, що отримують страхові виплати та спеціальні пенсії.

«Якщо пенсія призначається вперше в поточному році, або проводиться перерахунок згідно з законодавством, застосовується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, 2 361 грн», — зазначили у ПФУ.

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Максимальна пенсія також зросла, оскільки це десятикратний розмір мінімалки. Тобто йдеться про 23 610 грн.

У 2024 році в Україні перерахунок пенсій відбуватиметься в три етапи — у січні, березні та липні:

у січні 2024 виплати підвищили тим, хто отримує мінімальну та максимальну пенсію. Це пов’язано зі зміною розмірів прожиткового мінімуму;

у січні та липні 2024 року — перераховують пенсію тим, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем, тобто, це чоловіки, які мають 35 років стажу, і жінки зі стажем 30 років;

у березні 2024 року — пенсії підвищать усім, чиї пенсії мають індексувати за планом, з 1 березня планується провести нову індексацію.

Ідеться про індексацію, розмір якої становитиме близько 13%.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, якщо людина вирішила докупити страховий стаж, то їй необхідно укласти так званий договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у територіальному відділенні Державної податкової служби (ДПС). Можна докупити будь-яку кількість місяців, обмежень немає.

Але зможуть це зробити не всі, а лише люди, які не належать до категорії застрахованих осіб:

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