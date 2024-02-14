Кабмін хоче оновити механізм призначення пенсій — Finance.ua

Кабмін хоче оновити механізм призначення пенсій Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Кабмін хоче оновити механізм призначення пенсій

Кабінет міністрів має намір внести зміни до порядку призначення пенсійних виплат державним службовцям. Такі оновлення продиктовані реформою системи оплати їхньої праці.

Про це пише портал Новини. Live з посиланням на відповідний проєкт урядової постанови.

Федерація профспілок України (ФПУ) оприлюднила постанову уряду на сайті для обговорення. Проєкт розробили з метою застосування єдиного підходу під час визначення заробітної плати для призначення пенсійних виплат держслужбовцям.

Автори у пояснювальній записці зауважили, що з січня 2024 року запрацювали зміни структури зарплати з підвищенням посадових окладів (грейдів). Йдеться про:

частку окладу — у 70%;

частку премії та надбавки — у 30%.

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Проєкт акта пропонує починаючи з січня 2024 року для призначення пенсії держслужбовців, які працювали в держорганах, що провели класифікацію посад держслужби, зарплату визначати, враховуючи:

посадові оклади, надбавки за ранг та вислугу років у розмірах, установлених до 1.01.2024 року;

розміри виплат, що входять у заробіток для обчислення пенсії, після 1.01.2024 року.

Пенсію держслужбовцям призначають в розмірі 60% суми зарплати, куди входять всі види оплати праці, з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соцстрахування.

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