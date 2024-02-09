Міністерство фінансів повідомило інформацію, скільки скоротили чиновників (інфографіка) — Finance.ua

Міністерство фінансів повідомило інформацію, скільки скоротили чиновників (інфографіка) Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Міністерство фінансів повідомило інформацію, скільки скоротили чиновників (інфографіка)

За оперативними даними, станом на 1 січня 2024 року у 108 органах державної влади фактично працює 169 тис. осіб. Водночас протягом 2023 року фактична чисельність працівників скоротилася на 6,8 тис. осіб.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Детально з інформацією можна ознайомитись в інтерактивному дашборді за 2023 рік тут.

Де найбільше скорочень

З початку 2023 року найбільше зменшилась кількість працівників:

Державної податкової служби (-2,6 тис. осіб);

Держпродспоживслужби (-927 осіб);

апаратів місцевих та апеляційних судів (-773);

Держказначейства (-720 осіб);

Держгеокадастру (-492 особи).

Збільшилась чисельність працівників

Пенсійного фонду (+1,3 тис. осіб);

Мін'юсту (+434 особи);

БЕБ (+377 осіб).

«Із 1 січня Уряд запровадив нові умови оплати праці держслужбовців на основі грейдів, тим самим підвищили прозорість, передбачуваність та справедливість у виплаті заробітної плати. Ця реформа назрівала давно та була вимогою наших міжнародних партнерів. Окрім того, з 1 квітня буде скорочено вакантні посади працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади. Адже для нас важлива не кількість державних службовців, а якість їх роботи, що впливає на ефективність діяльності державного органу та системи держуправління в цілому», — прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Від початку повномасштабного вторгнення НАЗК не контролювало своєчасну подачу декларацій посадовцями, українські держслужбовці подали майже мільйон декларацій за цей період. Про це свідчать дані Опендатабот.

Нагадаємо, з 1 січня 2024 року вводиться в дію нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи. Нова форма декларації передбачає виокремлення податкових зобов’язань по податку на доходи фізичних осіб при визначенні мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) фізичними особами — підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) — власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (у тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь.

Довідка Finance.ua:

станом на початок 2024 року функціонує (без урахування сектору безпеки і оборони) Секретаріат КМУ та 17 міністерств, 21 служба (наприкінці 2023 року створено Державну службу України у справах дітей), 14 агентств, 4 інспекції, 4 комісії, 8 інших державних органів, чисельність яких встановлюється Урядом, а також 9 державних органів, чисельність яких не встановлюється Кабміном, 24 місцеві державні адміністрації та 6 органів судової влади.

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