Кабмін затвердив розмір індексації пенсій з 1 березня — Finance.ua

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Кабмін затвердив розмір індексації пенсій з 1 березня

Особисті фінанси
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Кабмін затвердив розмір індексації пенсій з 1 березня
Кабмін затвердив розмір індексації пенсій з 1 березня
Кабінет міністрів ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня 2024 року. Виплати будуть підвищені для 10 мільйонів українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.
«Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 гривні, а середня пенсія зросте до 5 717 гривень», — сказав він
Шмигаль пояснив, що розмір підвищення вираховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні.
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«Індексація торкнеться більше 10 мільйонів наших громадян: 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств, майже 100 тисяч чорнобильців», — сказав він.
Прем'єр також повідомив, що з 1 квітня буде автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.
«Також у 2024 році, вдруге поспіль, буде здійснено індексацію найнижчих пенсій», — додав Шмигаль.
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Індексація пенсій

Нагадаємо, згідно з проектом постанови Кабміну, індексацію пенсій у 2024 році планується провести з коефіцієнтом 1,079. Мінімальний розмір підвищення складе 100 гривень, максимальний — 1 577 гривень.
Індексація на 7,9% стосується пенсій, призначених до 2021 року. Рівень підвищення пенсій, призначених у 2021−2023 роках, становитиме 100 гривень.
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Індексація з 1 березня буде проведена пенсіонерам, які сплачують страхові внески, військовим, чорнобильцям з інвалідністю, які одержують страхові виплати постраждалим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
Крім того, 1 липня буде проведено індексацію пенсій державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, депутатам та науковцям.
За матеріалами:
РБК-Україна
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