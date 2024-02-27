Мізерні пенсії: в НБУ вказали на ризики зарплати «в конвертах» — Finance.ua
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Мізерні пенсії: в НБУ вказали на ризики зарплати «в конвертах»

Особисті фінанси
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Мізерні пенсії: в НБУ вказали на ризики зарплати «в конвертах»
Мізерні пенсії: в НБУ вказали на ризики зарплати «в конвертах»
Українці, які отримують зарплату «в конвертах», у майбутньому можуть зіштовхнутися з певними ризиками, зокрема мізерною пенсією.
Про це повідомив член Ради Національного банку України Василь Фурман в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що питання щодо фінансового моніторингу в Україні сьогодні є дуже актуальним.
«Я б хотів звернутися до тих громадян, які отримують зарплату в конвертах. В майбутньому, крім того, що ви стаєте соціально незахищеними, ви будете отримувати мізерну пенсію, кошти, які у вас є, вам буде важко їх використовувати», — сказав Фурман.
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Як приклад він навів покупку житла або авто.
«Наприклад, ви захочете купити квартиру чи автомобіль, а вам скажуть: „А покажи законність походження коштів, за які ви хочете купити цей обʼєкт“. Зрозуміло, якщо не докажете, ви не маєте законного права купити цей обʼєкт», — пояснив Фурман.
Член Ради НБУ наголосив, що потрібно вимагати від роботодавців «білу» зарплату.
«А з іншого боку, це ще й податки, які ми сплачуємо до держбюджету. За рахунок цих податків ми утримуємо армію і фінансуємо нашу перемогу», — додав він.

Довідка Finance.ua:

  • раніше повідомлялося, що в Україні стали рідше платити зарплати в «конверті». Це принесло бюджету додаткові 2,3 млрд грн;
  • Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за 2023 рік, який обліковується для розрахунку пенсії. Середня зарплата зросла на 7,0% (на 932,25 гривень) до 14 308,46 гривень;
  • середньорічна інфляція в Україні у 2023 році становила 12,9%. Тому реальна зарплата українців минулого року знову скоротилася — приблизно на 5%;
  • у 2024 році зарплата становитиме 21 809 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 8,5%;
  • крім того, уряд очікує, що зарплата становитиме 25 732 грн у 2025 році та 30 260 грн у 2026 році.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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