Середній рівень зарплат у вакансіях у лютому: що пропонують роботодавці — Finance.ua

Середній рівень зарплат у вакансіях у лютому: що пропонують роботодавці Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Середній рівень зарплат у вакансіях у лютому: що пропонують роботодавці

Середній рівень зарплат у вакансіях в Україні у лютому 2024 року становить майже 19 тисяч гривень.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказала в.о. директора Департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Олена Мельник.

«Ми відстежуємо інформацію про зростання чи падіння заробітної плати, яка заявляється у вакансіях, через Єдиний портал вакансій, створений у вересні 2022 року», — сказала вона.

За її словами, цей портал містить інформацію від Державного центру зайнятості та 6 сервісів розміщення інформації про вакансії, такі як work.ua, robota.ua, jrc.ua. Там щодня публікується загалом 200 тисяч вакансій.

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«І рівень середньої заробітної плати на цьому порталі сьогодні становить майже 19 тисяч гривень», — повідомила Мельник.

Вона нагадала, що у третьому кварталі 2023 року розмір середньої зарплати, за даними Державної служби статистики, зріс на 23% порівняно з аналогічним періодом 2022 року та становив 17,9 тисячі гривень.

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Нагадаємо, що мінімальна зарплата у 2024-му зростатиме у два етапи. Так, на 2024 рік встановлені такі показники:

з 1 січня — 7 100 грн у місячному розмірі або 42,60 грн в погодинному;

з 1 квітня — 8 тис. грн та 48 грн за годину.

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Відповідно до листа Міністерства фінансів від 07.08.2023 р. № 4 110−08−2/21 527, прогнозний розмір мінімальної заробітної плати:

з 01 січня 2025 року — 8 370 грн;

з 01 січня 2026 року — 8 956 грн.

В Україні найбільшу середню зарплату можуть отримувати артилеристи та мінометники. В результаті повномасштабної війни айтівців посунули з першого місця в переліку найбільш високооплачуваних вакансій. Артилерист в середньому заробляє 120 тис. грн, а С++ програміст — 110 тис. грн.

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