Як збільшити свій дохід: 7 ідей на допомогу зарплаті — Finance.ua

Як збільшити свій дохід: 7 ідей на допомогу зарплаті Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Як збільшити свій дохід: 7 ідей на допомогу зарплаті

Іноді ви можете досягнути стелі у рівні зарплати у своїй галузі та спеціалізації, проте це зовсім не означає, що вам цих грошей достатньо, а якщо ще додати екстрену ситуацію, то діяти потрібно миттєво. Експерти robota.ua зібрали поради, які допоможуть збільшити свій дохід у короткостроковій та довгостроковій перспективі без сумнівних та недієвих способів.

Додатковий дохід тут і зараз

Спочатку — про способи отримання коштів, які не потребують додаткової підготовки та надмірних зусиль з вашого боку.

Позбутися непотрібних речей

У вашій шафі точно є речі, які ви давно не одягали, або ж дитячі іграшки, якими давно ніхто не грається. Подаруйте цим речам друге життя. Щодо одягу існує правило — якщо ви не одягали річ більше як два сезони, то ймовірність того, що вона ще вам знадобиться, дуже маленька. Тому продавайте речі, які давно не одягали, які чекають слушної нагоди або моменту, коли ви схуднете. Так ви зробите дві корисні справи — і звільните місце в шафі, і отримаєте додаткові кошти. Продавати речі можна на спеціалізованих платформах або в сусідських чатах. Якщо річ якісна, в гарному стані та відповідає трендам, довго чекати на покупця не доведеться.

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Така ж ситуація з дитячими іграшками. Часто діти граються чимось лише раз, а потім все перекладається з полиці на полицю, поки ви купуєте нове, що так слізно випрошує малеча. Порадьтеся з дитиною, які іграшки їй не потрібні, та пообіцяйте на отримані кошти придбати нові, якими вона буде гратися.

Використовувати бонуси

Програми лояльності - чудова можливість зберегти ваш бюджет. Адже зекономлені гроші можна вважати заробленими. Користуйтеся купонами на знижки, вони дадуть миттєву економію, а бонусні програми — змогу зменшити ваш чек у майбутньому або отримати щось безкоштовно. Використовуйте такі програми на максимум: не забувайте картку лояльності вдома, коли йдете до магазину, цікавтеся акціями, щоб купувати речі та продукти з найбільшою вигодою, активуйте промокоди та спеціальні пропозиції тощо.

Також не забудьте активувати програму кеш-беку у своєму банку (якщо така є). За виведення кеш-беку вам доведеться заплатити податок, але все одно ви отримаєте додаткові кошти, коли найбільше їх потребуватимете.

Брати попутників

Якщо ви щоранку їздите далеко в офіс або час від часу маєте відрядження по області чи країні, то не забувайте, що і на цьому можна заробляти. Викладіть оголошення на спеціальних сервісах чи у сусідських чатах та беріть декількох пасажирів у свою поїздку. У гіршому випадку ви просто відібʼєте кошти на витрачене паливо, у кращому — отримаєте додатковий дохід, який можете використати на свої потреби або ж на потреби свого авто.

Монетизувати хобі

Якщо ви маєте творче хобі, наприклад, малювання картин, вишивання, пошиття одягу або ж кулінарне — випікаєте десерти чи готуєте смачні страви, наприклад, домашні напівфабрикати, то його з легкістю можна монетизувати. Продавати свою творчість можете почати у тих же сусідських чатах або завести сторінку в соцмережах, яку присвятите своєму хобі. Розпочинайте з близького кола людей, а далі замовлення посиплються за рекомендаціями.

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Додатковий дохід на перспективу

Плануйте бюджет

Щоб отримати максимальну користь від свого доходу, розплановуйте детально свій бюджет. Для цього виділіть суму на обовʼязкові платежі (комуналка, пальне, гуртки дитини тощо), продукти, розваги та кошти для заощадження. Так вам буде легше вписатися у визначену суму, уникнути імпульсивних покупок та відчуття наприкінці місяця, що так довго до зарплати.

Створіть пасивний дохід

Такий дохід не потребує надмірних зусиль чи контролю з вашого боку, проте є стабільним. Якщо є можливість, інвестуйте в нерухомість, бізнес або акції. Так незалежно від зовнішніх обставин ви будете мати додатковий заробіток, навіть якщо залишитеся без зарплатні.

Підвищуйте свою цінність

Розвивайтеся у сфері, долайте нові виклики та ставайте професіоналом, якого хочуть запросити в команду. Тоді вам не доведеться перейматися про досягнуту стелю зарплати, адже завжди знайдеться роботодавець, який захоче платити більше такому профі. До того ж ви і самі побачите ділянки для росту.

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