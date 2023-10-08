Як почати заощаджувати та розрахувати необхідний розмір заощаджень — Finance.ua

Як почати заощаджувати та розрахувати необхідний розмір заощаджень Сьогодні 13:12 — Особисті фінанси

Як почати заощаджувати та розрахувати необхідний розмір заощаджень

Заощадження коштів — це корисна фінансова звичка та потужний інструмент, який може відкрити перед вами нові можливості.

Завдяки заощадженням люди відчувають не тільки матеріальний, а й психологічний комфорт. Проте, не кожен з нас має заощадження та не кожен вміє заощаджувати. Для досягнення фінансової стабільності важливо навчитися заощаджувати. Як це зробити — розповіли експерти Фінкульту.

1. Перш за все варто створити бюджет, почати вести облік доходів та витрат — це дасть вам чітке уявлення про вашу фінансову ситуацію.

Розуміння того, скільки ви маєте грошей, куди їх витрачаєте, допоможе вам визначити оптимальну суму для заощаджень.

2. Встановлюйте для себе конкретні фінансові цілі. Наявність чітких цілей (відпустка, перший внесок за квартиру) допоможуть вам залишатися мотивованими заощаджувати.

Для початку спробуйте заощадити на якусь відносно невелику покупку, згодом — переходьте до більших фінансових цілей.

3. Для старту ви можете взяти за основу правило 50−30−20, яке передбачає, що 50% вашого доходу спрямовані на базові потреби, 30% - на задоволення певних бажань, подорожі і т.д., 20% - на заощадження або інвестиції.

4. Налаштуйте щомісячні автоматичні перекази коштів з поточного рахунку на ощадний.

Ставлення до заощаджень, як до фіксованих витрат, дає гарантії того, що ви будете регулярно заощаджувати.

5. Дотримуйтесь самодисципліни, намагайтеся уникати імпульсивних витрат та надавайте перевагу довгостроковій безпеці.

Накопичені кошти інвестуйте у різні фінансові інструменти, з метою примноження заощаджень.

Як розрахувати необхідний розмір заощаджень

До прикладу, ваша ціль — накопичити кошти для покриття витрат на життя протягом двох місяців, на випадок втрати основного джерела доходу.

Для початку вам потрібно визначити суму щомісячних витрат. До цієї категорії бюджету, необхідно відносити витрати на транспорт, харчування, комунальні платежі, оренду житла, оплату за кредитом.

Умовно, нехай ця сума складає 25 тис грн., щоб покрити двомісячні витрати на проживання, необхідно ваші загальні витрати помножити на два. Необхідна сума заощаджень складатиме: 25*2 =50.

Ця сума буде для вас своєрідною подушкою безпеки, що дозволить вам протягом певного періоду часу «залишатися на плаву» та знайти вирішення проблеми.

Що стосується періоду протягом якого ви зможете накопичити зазначену суму, то все залежить від розміру вашого доходу і тих відрахувань, які ви спрямуєте на ці накопичення.

Тобто, якщо ваш дохід складає 30 тис. грн, витрати — 25, заощадження — 5, то накопичити необхідну суму ви зможете протягом 10 місяців.

Звертаємо вашу увагу, що це лише звичайний приклад і ваші фактичні доходи та витрати можуть відрізнятися. А тому важливо регулярно переглядати та коригувати свій план заощаджень і, за потреби, вносити до нього зміни.

Пам’ятайте, що ключ до вашого фінансового успіху — це не тільки високий дохід, а й наявність заощаджень. Розпочніть сьогодні, незалежно від того, якою малою буде сума, і спостерігайте, як з часом ваші заощадження будуть зростати.

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