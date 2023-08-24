Що таке фінансова «подушка безпеки», та як її розрахувати — Finance.ua

Що таке фінансова «подушка безпеки», та як її розрахувати Сьогодні 10:01 — Особисті фінанси

Що таке фінансова «подушка безпеки», та як її розрахувати

Фінансова подушка безпеки — це резервний фонд, тобто один із видів бюджетних резервів сім'ї, кошти якого формуються для забезпечення невідкладних витрат та використовуються у випадку виникнення непередбачуваних обставин, розповідають експерти Фінкульту

Збереження фінансової подушки безпеки рекомендується як одна з основних стратегій фінансового планування. Зазвичай рекомендується мати на рахунку суму, достатню для покриття витрат на 3−6 місяців життя.

Фінансову «подушку безпеки» відносять до першої групи заощаджень. В умовах війни її цінність ще більше зростає, адже запас готівки можна розглядати як фонд нових можливостей.

Ось кілька причин, коли вам може знадобитися фінансова «подушка безпеки»:

Непередбачувані витрати: життя завжди може приготувати неочікувані витрати. Бути фінансово готовими до таких ситуацій допоможе уникнути додаткового напруження.

життя завжди може приготувати неочікувані витрати. Бути фінансово готовими до таких ситуацій допоможе уникнути додаткового напруження. Втрата доходу: якщо ви втратите роботу або зіткнетесь з іншими фінансовими труднощами, фінансова подушка допоможе вам прожити протягом певного часу, зосередившись на пошуках нових можливостей.

якщо ви втратите роботу або зіткнетесь з іншими фінансовими труднощами, фінансова подушка допоможе вам прожити протягом певного часу, зосередившись на пошуках нових можливостей. Загрози здоров’ю: неочікувані медичні витрати можуть значно вдарити по фінансах. Подушка безпеки забезпечить фінансову можливість отримати необхідну медичну допомогу.

неочікувані медичні витрати можуть значно вдарити по фінансах. Подушка безпеки забезпечить фінансову можливість отримати необхідну медичну допомогу. Збереження психологічного комфорту: маючи фінансовий резерв, ви відчуватимете більший психологічний спокій, розуміючи, що потурбувались щодо свого фінансового майбутнього.

маючи фінансовий резерв, ви відчуватимете більший психологічний спокій, розуміючи, що потурбувались щодо свого фінансового майбутнього. Фінансова незалежність: подушка безпеки дозволяє вам бути більш незалежними фінансово, зменшуючи залежність від позик у разі кризових ситуацій.

Сума накопичень, на випадок непередбачуваних обставин має становити від 3 до 6 місяців фінансових витрат родини. Але в залежності від витрат та фінансових зобов’язань, людині може знадобитись більша сума.

Наприклад, якщо людина має нерегулярний дохід, вона може збільшити подушку безпеки до суми, яка покриє її потреби в разі втрати доходу.

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Варто відкладати частину коштів (10−20%) в першу чергу, тобто платити собі, щоб не витратити гроші, які передбачені на інші цілі. Цей обсяг заощаджень вважається мінімальною «подушкою безпеки».

Щоб позбутися негативного впливу факторів фінансового стресу, бажано заощаджувати більшу суму, на яку може прожити сім'я без зниження рівня витрат, у випадку втрати джерела доходів. Цей обсяг може становити від 6 місяців до одного року витрат родини.

Важливо не як багато ми заробляємо, а як саме ми розпоряджаємось власними грошима. Для цього в нагоді стане корисна зміна у фінансових звичках: уміння формувати «подушку безпеки».

Як же розрахувати комфортну «подушку безпеки»

Необхідно проаналізувати свої витрати: скільки коштів витрачається щомісяця на життя. Далі, визначившись з сумою витрат за місць, помножити її на ту кількість місяців, на яку хочете себе убезпечити.

Розглянемо приклад розрахунку «подушки безпеки».

Припустимо, що місячні витрати сім'ї із двох чоловік становлять 15 000 гривень.

Розмір фінансової подушки на пів року буде: 15 000 гривень*6 місяців = 90 000 гривень.



На рік, відповідно, вдвічі більше.



Рекомендована сума визначається з урахуванням особистої фінансової ситуації.

Головне правило управління резервним фондом: витрачати гроші з резервного фонду можна тільки на покриття непередбачуваних чи надзвичайних подій.

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