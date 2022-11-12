Як заощаджувати кожного дня: найпростіші поради — Finance.ua

Як заощаджувати кожного дня: найпростіші поради Сьогодні 10:02 — Особисті фінанси

Як заощаджувати кожного дня: найпростіші поради

У Фонді гарантування вкладів поділилися кількома ідеями, які допоможуть сформувати корисні навички ощадливого споживача та допоможуть зрозуміти, як обачливо розпоряджатися власними коштами.

1. Відкладайте частину доходів.

Заощадження ‒ це чудовий спосіб вберегти себе від непередбачуваних ситуацій.

Візьміть за правило відкладати 10-20% від доходів, навіть якщо заробіток невеликий.

Можна відкладати гроші на виконання власних цілей або мрій.

2. Фіксуйте власні доходи та витрати.

Ведення особистого бюджету допоможе спланувати ваше фінансове майбутнє та контролювати особисті витрати. Планування витрат допоможе уникати імпульсивних покупок. Це допоможе зрозуміти, куди витрачаються гроші, на чому можна заощадити.

3. Користуйтеся карткою з кешбеком.

Кешбек ‒ це чудовий спосіб повернути 2-3% чи навіть більше від власних покупок до гаманця.

Банки можуть пропонувати різні умови кешбеку: за поповнення; за розрахунки карткою в мережі Інтернет; кешбек на покупки, оплачені за допомогою гаджета (смартфона або смарт-годинника) із застосуванням технологій Google Pay, Apple Pay; за поїздки на таксі та за купівлю квитків на транспорт у разі оплати карткою, адже погодьтеся ‒ добре повертати собі гроші з покупок.

До речі, Finance.ua щомісяця робить огляд кредиток з кешбеком , в якому ми розповідаємо, які картки в поточному місяці вигідні для тих чи інших категорій покупок і як їх можна вигідно комбінувати.

4. Підключіть послугу автоматичного заощадження.

Послуга автоматичного заощадження дозволяє відкласти кошти з кожного надходження. Також можна налаштувати функцію автоокруглення суми на картці. З часом це дозволить зібрати відповідну суму грошей без особливих зусиль.

5. Уникайте кредитів.

Кредит ‒ допустимий в критичних ситуаціях, але потрібно зрозуміти, що доведеться переплатити за позику набагато більше. Тому ретельно обдумуйте необхідність кредиту.

6. Встановіть ліміт на картці.

Встановлений ліміт на щоденні покупки дозволить набагато ефективніше контролювати щоденні витрати.

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7. Не робіть дорогих імпульсивних покупок.

Зачекайте 24 години перед покупкою обраного товару. Якщо після цього ви відчуваєте потребу у цій покупці, тоді можете купувати.

8. Дотримуйтесь правил економії електроенергії.

вимикайте світло, коли нікого немає в кімнаті;

користуйтеся енергозберігаючими лампочками;



за можливості встановіть датчики руху, вони допоможуть заощадити електроенергію;



встановлюйте режим очікування на комп’ютері, якщо ви не користуєтесь ним вдень, на ніч обов’язково його вимикайте;



не залишайте телефони увімкненими в зарядний пристрій довше, ніж до повного зарядження;



холодильник та морозильник краще тримати без льоду та снігу й стежити за тим, щоб дверцята були щільно закриті.



9. Заощаджуйте продукти харчування.

Не виходьте з дому без списку необхідних продуктів та інших покупок. Щоб зменшити кількість харчових відходів, купуйте лише необхідні продукти.

Усі ці поради будуть корисні як для дорослих, так і для дітей та допоможуть виховати в собі ощадливого споживача.

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