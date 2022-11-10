Українці стали менше економити: на що не шкодують грошей — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці стали менше економити: на що не шкодують грошей

Особисті фінанси
774
За час війни в Україні зросла кількість людей, які не заощаджують гроші. Якщо раніше таких було 11%, то зараз — 16%. Насамперед економити перестають на одязі та взутті, а також продуктах харчування.
Про це розповіла голова Ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова, повідомляє УП.
Вона зазначила: йдеться про українців 25-50 років, які до початку війни мешкали в містах з населенням понад 50 тис. осіб.
При цьому Коробкова наголосила: перестають економити українці й на інших товарах та послугах. Зокрема, на:
  • засобах для догляду за тілом;
  • автопаливі;
  • товарах для дітей;
  • комунальних послугах.
З іншого боку, зазначила вона, у 53% аудиторії загалом зменшився обсяг споживчих витрат. У більшості випадків причинами цього є:
  • скорочення доходів;
  • «спроби більше економити для того, щоб мати можливість робити заощадження».
«Серед переселенців — як внутрішніх, так і зовнішніх — також спостерігається скорочення витрат, на яких заощаджують», — зауважила Коробкова. При цьому, наголосила вона:
  • внутрішні переселенці переважно більше заощаджують саме на базових витратах;
  • зовнішні «значно частіше на оренді житла».
Місце для вашої реклами
Поменшало тих, хто працює
Водночас, порівняно з періодом до 24 лютого, рівень зайнятості серед зазначеної аудиторії значно знизився. Падіння склало 15% — з 81% до 66%. Зокрема серед зовнішніх переселенців не працюють 52% опитаних.
Серед фахівців, які все ж працюють, найбільше тих, хто має вищу освіту, а також керівників середньої ланки. «Втім частка останніх значно знизилася, а кількість спеціалістів, навпаки, зросла», — резюмувала Коробкова.
Отримати позику до зарплати👛
За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.