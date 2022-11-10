Українці стали менше економити: на що не шкодують грошей — Finance.ua

Українці стали менше економити: на що не шкодують грошей Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

За час війни в Україні зросла кількість людей, які не заощаджують гроші. Якщо раніше таких було 11%, то зараз — 16%. Насамперед економити перестають на одязі та взутті, а також продуктах харчування.

Про це розповіла голова Ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова, повідомляє УП

Вона зазначила: йдеться про українців 25-50 років, які до початку війни мешкали в містах з населенням понад 50 тис. осіб.

При цьому Коробкова наголосила: перестають економити українці й на інших товарах та послугах. Зокрема, на:

засобах для догляду за тілом;

автопаливі;

товарах для дітей;

комунальних послугах.

З іншого боку, зазначила вона, у 53% аудиторії загалом зменшився обсяг споживчих витрат. У більшості випадків причинами цього є:

скорочення доходів;

«спроби більше економити для того, щоб мати можливість робити заощадження».

«Серед переселенців — як внутрішніх, так і зовнішніх — також спостерігається скорочення витрат, на яких заощаджують», — зауважила Коробкова. При цьому, наголосила вона:

внутрішні переселенці переважно більше заощаджують саме на базових витратах;

зовнішні «значно частіше на оренді житла».

Поменшало тих, хто працює

Водночас, порівняно з періодом до 24 лютого, рівень зайнятості серед зазначеної аудиторії значно знизився. Падіння склало 15% — з 81% до 66%. Зокрема серед зовнішніх переселенців не працюють 52% опитаних.

Серед фахівців, які все ж працюють, найбільше тих, хто має вищу освіту, а також керівників середньої ланки. «Втім частка останніх значно знизилася, а кількість спеціалістів, навпаки, зросла», — резюмувала Коробкова.

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