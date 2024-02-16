В Україні стали рідше платити зарплати в «конверті» — Finance.ua

В Україні стали рідше платити зарплати в «конверті» Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

В Україні стали рідше платити зарплати в «конверті»

В Україні стали рідше платити зарплати в «конверті». Це принесло бюджету додаткові 2,3 млрд грн.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

«Одним з помітних трендів 2023 року є відбілювання заробітних плат. Примітно, що бізнес це робить самостійно на випередження тих негативних наслідків, які тягнуть за собою зарплати в конвертах», — сказано в повідомленні.

Як змінились показники:

у першому кварталі минулого року 31,6 тисяч суб'єктів господарювання нарахували та сплатили ПДФО та єдиний соціальний внесок з зарплат менших, ніж середні заробітні плати по регіону;

а вже у червні-жовтні 2023 року 19,6 тисяч суб'єктів господарювання підвищили зарплату, а 3 тисячі субʼєктів господарювання підвищили та досягли рівня середньої заробітної плати по регіону. Це дало змогу додатково отримати 2 295, 6 млн гривень ПДФО.

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«При цьому тренд на відбілення зарплат висхідний. Дякую бізнесу за відповідальну позицію і нагадую, що рівень зарплат, вищий ніж середній по галузі - є одним з основних критеріїв, що визначають позитивну податкову історію платника», — підсумував Гетманцев.

Нагадаємо, оскільки не всі роботодавці декларують свої трудові відносини, держбюджет України втрачає близько 100 мільярдів гривень щороку, а рівень тіньової зайнятості сягає 9% від кількості зайнятого населення.

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За даними НБУ, у 2023 році реальні доходи населення України (з урахуванням інфляції) відновили помірне зростання. Проте домогосподарства досі оцінюють свій фінансовий стан як складний. У 2024 році навіть в умовах збереження високих безпекових ризиків реальні доходи населення поступово зростатимуть завдяки відновленню економічної активності та збереженню м’якої фіскальної політики.

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