Українцям підвищили зарплати: у яких містах найбільше платять — Finance.ua

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Українцям підвищили зарплати: у яких містах найбільше платять

Особисті фінанси
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Українцям підвищили зарплати: у яких містах найбільше платять
Українцям підвищили зарплати: у яких містах найбільше платять
Із січня 2024 року практично в усіх великих містах України роботодавці почали пропонувати вищі зарплати. Найбільше, порівняно з груднем 2023 року, зросли пропозиції в Херсоні — одразу на 1500 гривень, до середніх 22 500 гривень. Про це свідчать дані порталу з працевлаштування Work.ua.
Також у низці міст збільшення становило близько 1000 гривень. За даними порталу, це:
  • Рівне, де запропонована зарплата зросла до 17 300 гривень;
  • Вінниця — 17 000 гривень;
  • Луцьк — 16 500 гривень.
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В інших містах підвищення становило 500−800 гривень. За винятком чотирьох, де запропонована зарплата залишилася на старому рівні. Йдеться про:
  • Запоріжжя — 16 000 гривень;
  • Житомир — 16 000 гривень;
  • Черкаси — 17 000 гривень;
  • Чернігів — 15 000 гривень.

Які зарплати готові платити українцям

Загалом, у січні великі міста готові платити в середньому від 14 500 гривень (Суми) до 22 500 гривень (Херсон). При цьому розмах зарплат за професіями величезний. Наприклад, у Херсоні найбільше пропонують військовослужбовцям — у середньому 72 500 гривень, а найменше — касирам, 11 400 гривень.
Майже стільки ж, як і в Херсоні, пропонують у Києві — у середньому, 22 000 гривень. Найбільше — військовослужбовцям — середні 72 500 гривень, а найменше — бібліотекарям, 9100 гривень, а також асистентам вчителя та маркувальникам — по 9500 гривень.
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На третьому місці за найвищими запропонованими зарплатами йде Львів — у середньому 20 000 гривень. Тут:
  • найбільше пропонують військовослужбовцям — середні 75 000 гривень;
  • найменше — педагогам-організаторам, звичайним організаторам і прибиральникам, 10 500 гривень у середньому.
Найнижча запропонована зарплата фіксується в Сумах — у середньому 14 500 гривень. Отже:
  • найбільше пропонують військовослужбовцям — середні 72 500 гривень;
  • найменше — прибиральникам, 7200 гривень у середньому.
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За матеріалами:
Фокус
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