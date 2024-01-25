Кому платять найбільші та найменші зарплати в Україні — Finance.ua

Кому платять найбільші та найменші зарплати в Україні Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

Кому платять найбільші та найменші зарплати в Україні

На рівень оплати праці у 2023 році продовжували впливати чинники 2022 року — наслідки активних бойових дій на значній території України, а саме: тимчасова втрата значної території, руйнація інфраструктури та підприємств, суттєві перманентні руйнування логістики та значна кількість людей працездатного населення за кордоном.

Про це повідомляє огляд Мінекономіки

«Водночас вітчизняні суб'єкти господарювання підвищують рівень оплати праці з метою утримання та залучення нового висококваліфікованого персоналу в умовах нестачі трудових ресурсів у країні», — йдеться в огляді.

Мінекономіки наводить дані Держстату за 9 місяців 2023 року, згідно з якими:

Найвища заробітна плата штатних працівників була у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона зросла на 23,1% до 36 877 гривень на місяць.

На другому місці — «Фінансова та страхова діяльність». Фінансисти в середньому одержують 33 359 гривень. Зарплати зросли на 22,6%.

Далі йде «Державне управління та оборона», де зарплати зросли на 14,5% до 22 622 гривень.

Найменше платять будівельникам — 11 849 гривень (зростання на 24,6%).

Нагадаємо, в Україні хочуть реформувати податкову систему для бізнесу. Йдеться про збільшення ліміту річного доходу для фізосіб-підприємців (ФОП), які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Про це сказав голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Він пояснив, що систему єдиного податку потрібно оновити, оскільки вона не підтримує бізнес, а навпаки — дає змогу підприємцям ухилятися від оподаткування. Чинні ліміти, затверджені на сьогоднішній день у законодавстві для фізосіб-підприємців, є сенс збільшувати, проте в сукупності з системою єдиного податку.

Довідка Finance.ua:

Уряд України планує ухвалити рішення про індексацію пенсій з 1 березня. Водночас дані для розрахунку розміру підвищення будуть відомі в середині лютого. Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

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