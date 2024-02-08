В Україні зростають зарплати: хто серед лідерів (дослідження) — Finance.ua
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В Україні зростають зарплати: хто серед лідерів (дослідження)

Особисті фінанси
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В Україні зростають зарплати: хто серед лідерів (дослідження)
В Україні зростають зарплати: хто серед лідерів (дослідження)
Тенденція на поступове підвищення заробітної плати, яка сформувалася у 2023 році, продовжується. У січні середня заробітна плата зросла на 3% і склала 19 500 грн.
Про це свідчать результати дослідження Work.ua.
Серед областей-лідерів зросли зарплати в:
  • Київській області (+150 грн до 21 000 грн);
  • Львівській (+230 грн до 19 230 грн);
  • Одеській (+500 грн до 18 500 грн);
  • Дніпропетровській (+500 грн до 18 500 грн).
А от у Харківській області зарплата знову не зросла і вже третій місяць поспіль тримається на позначці 17 500 грн.
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У січні збільшилися зарплати й у працівників деяких категорій:
  • «Страхування» — 22 000 грн, +10% до грудня;
  • «Охорона, безпека» — 17 500 грн, +6%;
  • «Сільське господарство, агробізнес» — 21 000, +5%;
  • «Нерухомість» — 36 500, +4%;
  • «Роздрібна торгівля» — 16 000, +3%.
У рейтингу посад із найвищими зарплатами (крім керівників та сфери ІТ) посади фахівців для Сил оборони України: пілот дрона, стрілець, гранатометник, мінометник (понад 70 000 грн).
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Серед цивільних професій (крім керівників та сфери ІТ) найбільші зарплати в грудні мали:
  • 47 500 грн — медіабаєр;
  • 45 000 грн — водій-міжнародник;
  • 42 500 грн — кераміст;
  • 40 000 грн — рихтувальник;
  • 37 500 грн — ендодонтист, менеджер по роботі з супермаркетами, рієлтор;
  • 36 250 грн — зубний технік.
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Нагадаємо, в листопаді минулого року Міністерство оборони запустило проєкт рекрутингу до війська. Його підтримали великі онлайнові платформи — Lobby X, Work.ua, Robota.ua, OLX.ua, а також Державна служба зайнятості.
Ідея полягає в тому, що людина може обрати собі відповідний підрозділ і посаду відповідно до свого досвіду та стати на службу саме до його лав, а не опинитися там, куди закине жереб мобілізації невідомо в якій ролі.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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