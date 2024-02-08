В Україні зростають зарплати: хто серед лідерів (дослідження) — Finance.ua

В Україні зростають зарплати: хто серед лідерів (дослідження)
Тенденція на поступове підвищення заробітної плати, яка сформувалася у 2023 році, продовжується. У січні середня заробітна плата зросла на 3% і склала 19 500 грн.
Про це свідчать результати дослідження Work.ua.
Серед областей-лідерів зросли зарплати в:
- Київській області (+150 грн до 21 000 грн);
- Львівській (+230 грн до 19 230 грн);
- Одеській (+500 грн до 18 500 грн);
- Дніпропетровській (+500 грн до 18 500 грн).
А от у Харківській області зарплата знову не зросла і вже третій місяць поспіль тримається на позначці 17 500 грн.
У січні збільшилися зарплати й у працівників деяких категорій:
- «Страхування» — 22 000 грн, +10% до грудня;
- «Охорона, безпека» — 17 500 грн, +6%;
- «Сільське господарство, агробізнес» — 21 000, +5%;
- «Нерухомість» — 36 500, +4%;
- «Роздрібна торгівля» — 16 000, +3%.
У рейтингу посад із найвищими зарплатами (крім керівників та сфери ІТ) посади фахівців для Сил оборони України: пілот дрона, стрілець, гранатометник, мінометник (понад 70 000 грн).
Серед цивільних професій (крім керівників та сфери ІТ) найбільші зарплати в грудні мали:
- 47 500 грн — медіабаєр;
- 45 000 грн — водій-міжнародник;
- 42 500 грн — кераміст;
- 40 000 грн — рихтувальник;
- 37 500 грн — ендодонтист, менеджер по роботі з супермаркетами, рієлтор;
- 36 250 грн — зубний технік.
Нагадаємо, в листопаді минулого року Міністерство оборони запустило проєкт рекрутингу до війська. Його підтримали великі онлайнові платформи — Lobby X, Work.ua, Robota.ua, OLX.ua, а також Державна служба зайнятості.
Ідея полягає в тому, що людина може обрати собі відповідний підрозділ і посаду відповідно до свого досвіду та стати на службу саме до його лав, а не опинитися там, куди закине жереб мобілізації невідомо в якій ролі.
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