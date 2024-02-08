В Україні зростають зарплати: хто серед лідерів (дослідження) — Finance.ua

В Україні зростають зарплати: хто серед лідерів (дослідження) Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

В Україні зростають зарплати: хто серед лідерів (дослідження)

Тенденція на поступове підвищення заробітної плати, яка сформувалася у 2023 році, продовжується. У січні середня заробітна плата зросла на 3% і склала 19 500 грн.

Про це свідчать результати дослідження Work.ua.

Серед областей-лідерів зросли зарплати в:

Київській області (+150 грн до 21 000 грн);

Львівській (+230 грн до 19 230 грн);

Одеській (+500 грн до 18 500 грн);

Дніпропетровській (+500 грн до 18 500 грн).

А от у Харківській області зарплата знову не зросла і вже третій місяць поспіль тримається на позначці 17 500 грн.

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У січні збільшилися зарплати й у працівників деяких категорій:

«Страхування» — 22 000 грн, +10% до грудня;

«Охорона, безпека» — 17 500 грн, +6%;

«Сільське господарство, агробізнес» — 21 000, +5%;

«Нерухомість» — 36 500, +4%;

«Роздрібна торгівля» — 16 000, +3%.

У рейтингу посад із найвищими зарплатами (крім керівників та сфери ІТ) посади фахівців для Сил оборони України: пілот дрона, стрілець, гранатометник, мінометник (понад 70 000 грн).

Серед цивільних професій (крім керівників та сфери ІТ) найбільші зарплати в грудні мали:

47 500 грн — медіабаєр;

45 000 грн — водій-міжнародник;

42 500 грн — кераміст;

40 000 грн — рихтувальник;

37 500 грн — ендодонтист, менеджер по роботі з супермаркетами, рієлтор;

36 250 грн — зубний технік.

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Нагадаємо, в листопаді минулого року Міністерство оборони запустило проєкт рекрутингу до війська. Його підтримали великі онлайнові платформи — Lobby X, Work.ua, Robota.ua, OLX.ua, а також Державна служба зайнятості.

Ідея полягає в тому, що людина може обрати собі відповідний підрозділ і посаду відповідно до свого досвіду та стати на службу саме до його лав, а не опинитися там, куди закине жереб мобілізації невідомо в якій ролі.

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