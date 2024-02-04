8 провальних аргументів для прохання підвищити зарплату — Finance.ua

8 провальних аргументів для прохання підвищити зарплату Сьогодні 10:22 — Особисті фінанси

8 провальних аргументів для прохання підвищити зарплату

Часто роботодавці самі не ініціюють підвищення зарплати, тож працівникам самим доводиться просити підвищення винагороди.

Експерти порталу robota.ua зібрали фрази, які використовувати НЕ варто — ці слова лише погіршать ситуацію. Тож будьте обережними із ними.

📍 «Або підвищуєте заробітну плату, або я звільняюсь»

Роботодавцю набагато вигідніше підвищити зарплату наявному працівнику, аніж шукати на його місце нового, займатися його адаптацією та ризикувати доручати відповідальні завдання. Але таке формулювання питання лише показує роботодавцю, що ви не дорожите компанією, не прагнете розвиватися на своїй посаді, вами лише керують гроші і приводять до неправильних рішень та аргументів. До того ж ця фраза — чистий шантаж, на який роботодавці реагують рідко.

Читайте також Українцям підвищили зарплати: у яких містах найбільше платять

📍 «А він отримує більше»

Порівнювати себе з колегою щодо заробітної плати — провальна стратегія. Адже в багатьох компаніях недарма засекречені зарплати співробітників — вони можуть відрізнятися у працівників одного рівня залежно від досвіду чи навичок. Тому аргумент, що хтось отримує більше за вас, перш за все, підставляє вашого колегу, який розголосив суму винагороди і його можуть навіть оштрафувати. А на вашу зарплатню це ніяк і не вплине, адже не доводить цінності та не показує, за що ж вам платити більше.

📍 «Я вже рік працюю на цій посаді…»

Тривалість вашого перебування на посаді чи в компанії також ніяк не впливає на цінність як працівника. Якщо весь цей період вашою роботою не були задоволені до кінця, ви не проявляли ініціативи і не принесли доходів для компанії, то дату в календарі можете відзначити лише олівцем, а не підвищенням зарплати.

📍 «У мене є одна ідея, але спершу хочу отримати підвищення зарплати»

Ідеї — це чудово, але за них рідко платять авансом. Тож якщо ви маєте ідею, обговоріть її з керівництвом, працюйте над її втіленням і збирайте результати. Якщо саме ваші ініціативи принесуть компанії додатковий дохід чи вигоди іншого плану, то з цим вже можна прийти до роботодавця і просити підвищення зарплати.

Читайте також Виплата зарплати при звільненні: яку відповідальність несе роботодавець при відмові

📍 «Мені не вистачає грошей»

Ваші особисті справи та витрати не цікавлять роботодавця. Якщо вам не вистачає грошей, то швидше можуть виникнути питання до фінансової грамотності, а не до керівника. Роботодавець не повинен вирішувати ваші проблеми чи допомогти закрити матеріальні потреби, тому цей аргумент його точно не переконає збільшити винагороду.

📍 «Я не буду цього робити, поки мені не будуть доплачувати»

Коли роботодавець просить розширити коло ваших обовʼязків, то не потрібно відразу просити його за це доплачувати. Якщо це вам під силу, можете спробувати їх як експеримент, і коли у вас будуть результати, можна просити, щоб вашу зарплату переглянули.

📍 «Ви мене не цінуєте»

Аргументи на кшталт «Я так стараюсь, а мене не цінують», «Інші компанії своїм працівникам платять більше» або «Ця зарплата — не мій рівень»" - відразу провальні. Адже показують роботодавцю, що ви не відданні бренду, зациклені лише на собі та схильні драматизувати ситуацію. Вони не несуть жодної конкретики і виглядають як дитяча істерика.

📍 «Ну хоч на трошки підніміть»

Аргумент-благання про хоч якісь дії не лише неефективний, а й може показати роботодавцю, що ви не розумієте своєї цінності. Краще називайте конкретну цифру або відсоток, на який вам мають підвищити зарплату, аргументуючи суму своїми досягненнями на посаді.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.