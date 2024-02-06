Зарплати ІТ-спеціалістів впали на $100−500: аналітика Djinni за січень — Finance.ua

Зарплати ІТ-спеціалістів впали на $100−500: аналітика Djinni за січень Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

Зарплати ІТ-спеціалістів впали на $100−500: аналітика Djinni за січень

Зарплати ІТ-спеціалістів впали на $100−500 порівняно з січнем 2023. Вперше за рік знизилась зарплата кандидатів без досвіду. У середньому вакансія отримує майже 27 відгуків за місяць.

Про це свідчить аналітика Djinni за січень.

Кількість вакансій

У січні рекрутери опублікували на Djinni 10 214 вакансій, на 30% більше, ніж в грудні, і навіть на 150 вакансій більше, ніж в листопаді. Але це все ще менше, ніж рік тому.

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Інфографіка: Djinni

44% опублікованих у січні вакансій вимагають досвіду 1 або 2 роки. 26% — для кандидатів з досвідом хоча б 3 роки. 21% — для тих, хто має хоча б 5 років за плечима, і лише 8% не мають вимог до попереднього досвіду.

При цьому серед технічних вакансій вимоги до досвіду зазвичай вищі. Тут вакансій з вимогою 5+ років — 33%, а без вимог — лише 4%.

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Зростання у кількості вакансій порівняно з груднем є майже у всіх категоріях. Єдиний виняток — Java. Цих вакансій в січні опублікували навіть менше, ніж в грудні, на 10%.

Найбільше вакансій опублікували для маркетологів. Їх частка в січні — аж 15%. Найчастіше в цій категорії шукають media buyers і PPC-спеціалістів. На другому місці з великим відривом Sales, і лише на третьому — вакансії для JavaScript розробників.

Інфографіка: Djinni

Серед вакансій, створених у січні 2024, 24% передбачають хоча б часткову присутність в офісі (14% partly remote і 10% — повністю офісні вакансії). Рік тому таких вакансій було лише 16,5% (9,5% часткового офісу і 10% в офіс). Частка вакансій, де кандидат може вибирати зменшилась з 40% до 31%. Частка повністю віддалених вакансій майже без змін.

Наймів менше, ніж рік тому

У січні 718 кандидатів повідомили про найм на Djinni. Це приблизно на рівні попереднього місяця, але на 20% менше, ніж у січні 2023.

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JavaScript залишається найбільшою категорією в наймах, але їх частка зменшилась із 14% в січні 2023 до 11% минулого місяця. На другому місці .NET з 7.3% (минулого року було менше 5%) і на третьому — QA з 6,4% (було 8%). Найми в категорії маркетинг аж на 9-му місці з 4,6%. Приблизно на рівні минулого року.

Інфографіка: Djinni

Медіана зарплат

Порівняно з груднем, зарплати найнятих технічних кандидатів майже не змінились. Спеціалісти від 7 років досвіду так само просили в середньому $5000, від 5 років — $4000.

Помітне зниження лише у кандидатів з 3−4 роками досвіду: медіана знизилась з $2800 до 2500, але це повернення до рівня листопада.

Вперше, принаймні за останній рік, дещо знизились зарплати найнятих кандидатів без досвіду. Зараз їх медіана становить 475 доларів, тоді як раніше трималась на $500.

Інфографіка: Djinni

Рік тому кандидати з досвідом 7 і більше років могли претендувати на $5500 в середньому, тепер — це $5000. Кандидати з досвідом 5−7 років втратили лише 100 доларів порівняно з минулим роком, а ті, хто має за плечима 3−5 років — готові поступитись $500.

Інфографіка: Djinni

Якщо порівнювати зарплати найнятих кандидатів за 2022 і 2023 роки, середня зарплата підвищилась лише в тих категоріях, де виріс також середній досвід. Більше того, є категорії, де зарплати знизились або залишились без змін, але досвід найнятих кандидатів виріс. Це .NET (+1 рік досвід і -$200 середньої зп) та Data Analyst (плюс півроку і мінус $100).

Також є плюс в зарплатах при тому ж середньому досвіді — це DevOps, Unity, C++ та Data Engineer.

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Зарплати виросли у Java, Golang i Node. js розробників, але разом з ними і вищий досвід найнятих кандидатів, у Java — аж на 2 роки (в 2022 медіанний досвіду найнятих кандидатів був 3 роки, зараз — 5).

Найбільше падіння в зарплаті — в категорії Security: середній досвід найнятих у 2023 кандидатів 1.5 роки (у 2022 був 3), а середня зарплата знизилась з $2500 до $1000.

Серед 90 тисяч кандидатів в пошуку лише 450 мають в профілі зарплату $10 000 і більше.

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