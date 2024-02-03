Мінцифри назвало актуальну кількість заброньованих айтівців — Finance.ua

Мінцифри назвало актуальну кількість заброньованих айтівців Вчора 07:34 — Особисті фінанси

Мінцифри назвало актуальну кількість заброньованих айтівців

У вересні 2023 року було заброньовано 3400 ІТ-спеціалістів. Станом на кінець січня їх було вже 3498.

Про це повідомили DOU представники проєктного офісу Дія.City.

Читайте також Рада готує нові правила бронювання співробітників

З 3498 заброньованих ІТ-спеціалістів через Мінцифри 1500 фахівців мають повторне бронювання. Зазвичай компанії, подають на повторне бронювання, отримують позитивну відповідь, зазначають у відомстві: «Найчастіші причини відмови — некоректне заповнення пакета документів або подання до бронювання військовозобов'язаних з неактуалізованими військово-обліковими даними».

Крім того, зараз 620 ІТ-фахівців очікують на фінальне погодження з боку Генштабу й Мінекономіки.

Читайте також Уряд дозволив оборонним підприємствам бронювати працівників без обмежень

Також у Мінцифри повідомили, ІТ-компанії стали активніше подавати на бронювання своїх військовозобов'язаних працівників, тому що у багатьох добігає кінця термін бронювання військовозобовʼязаних. Також, додаються нові компанії, які визнаються критично важливими вперше, і це дає їм право бронювати військовозобов'язаних працівників.

Нагадуємо, що парламенті готують законопроєкт, який може суттєво змінити підхід до бронювання військовозобовʼязаних. Депутати пропонують ввести щомісячний платіж, який гарантуватиме відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.