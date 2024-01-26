Початок кар'єри в ІТ: як айтівці шукали першу роботу в 2023 році (інфографіка) — Finance.ua
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Початок кар'єри в ІТ: як айтівці шукали першу роботу в 2023 році (інфографіка)

Особисті фінанси
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Початок кар'єри в ІТ: як айтівці шукали першу роботу в 2023 році (інфографіка)
Початок кар'єри в ІТ: як айтівці шукали першу роботу в 2023 році (інфографіка), Фото: freepik.com
У 2023 році кандидати в ІТ на посаду junior-спеціаліста відправляли свої резюме в середньому 270 разів перед тим, як отримати пропозицію роботи.
Про це свідчать дані дослідження онлайн-академії ІТ-професій Mate academy.

Вік та освіта кандидатів

Фахівців з попередньою вищою технічною спеціальністю — 33%, а тих, хто на момент початку роботи не мав вищої освіти — 7%. Найбільшою віковою групою для опанування ІТ є 16−24 роки — 52% працевлаштованих. 39% складає група віком 25−34 роки, а 9% — 35−45 років. Розпочати карʼєру можна й у віці 46+, таких спеціалістів у дослідженні було 0,3%.
Інфографіка: Mate academy
Інфографіка: Mate academy

Стать

Дані підтверджують і те, що ІТ — це не лише «чоловіча» робота.
37% від загальної кількості працевлаштованих випускників — жінки. Якщо ж дивитися співвідношення в конкретному напрямі, то найбільше їх у сфері UI/UX Design — 80%, а найменше у Software Development — 20%. Порівну чоловіків та жінок серед тестувальників.
Інфографіка: Mate academy
Інфографіка: Mate academy

Шлях до першої роботи в ІТ

Пошук роботи: якщо у першому кварталі 2023 року кількість відгуків на вакансії задля успішного працевлаштування складала 235, то середня цифра за весь рік виросла до 270.
Натомість, ситуація з кількістю компаній, в яких кандидат має пройти етапи співбесід до першого офферу, залишалася стабільною весь період — у середньому від 2 до 6 компаній.
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Перша зарплата: у першому кварталі минулого року середня перша заробітна плата кандидатів становила $663. Середній показник за рік демонструє незначне зниження — $630.
У розподілі за напрямами спостерігається наступна ситуація: середня зарплата Frontend-розробників становить $518, Java — $733, Python — $563, QA — $591, UI/UX Design — $635.
Інфографіка: Mate academy
Інфографіка: Mate academy

Формат роботи та місцезнаходження

39% випускників працюють з офісу, а 61% — на remote. 86% з них працевлаштовані в Україні, 14% — перебувають за кордоном.
Інфографіка: Mate academy
Інфографіка: Mate academy

Рівень володіння англійською

Англійська залишається конкурентною перевагою для роботи в ІТ: 53% випускників володіють мовою на рівні Intermediate, 11,1% — Upper-Intermediate, 2,8% — Advanced.
Хоча й кандидати з нижчими рівнями (Pre-Intermediate — 25,7%, Elementary — 7,4%) змогли працевлаштуватися.
Інфографіка: Mate academy
Інфографіка: Mate academy
Нагадаємо, за даними Djinni, SQL, Data Engineer і Lead Generation — в топі серед категорій за рівнем попиту. У всіх трьох категоріях відносно мало кандидатів.
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Як свідчать дані дослідження Dou.ua, медіанна зарплата розробників зменшилася вперше з початку повномасштабного вторгнення. В грудні 2023 року медіана становила $3300 проти $3435 пів року тому. Це торкнулося фахівців майже всіх рівнів.
Найбільше падіння — у зарплатах фахівців рівня Senior (на $163, до $4738). Зарплати Middle знизилися на $100, до $2500. Початківців теж не оминула ця тенденція: медіанна зарплата джуна становила $950 проти $1000 пів року тому. Інтерни можуть розраховувати в середньому на $350 замість $450.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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