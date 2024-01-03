Експорт ІТ-послуг з України за січень-листопад 2023 року впав на 7% — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Експорт ІТ-послуг з України за січень-листопад 2023 року впав на 7%

Казна та Політика
25
Експорт ІТ-послуг з України за січень-листопад 2023 року впав на 7%
Експорт ІТ-послуг з України за січень-листопад 2023 року впав на 7%
У листопаді обсяг експорту ІТ-послуг з України становив $564 млн, що на $35 млн більше, ніж у жовтні. Водночас за 11 місяців року експорт впав на 7,3%, до $6,1 млрд, порівняно з аналогічним показником рік тому.
Про це пише Forbes із посиланням на дані Національного банку України.
Порівняно з показником за листопад 2022 року ($580 млн) обсяг ІТ-експорту минулого місяця зменшився на $16 млн.
Читайте також
Водночас порівняно із даними за жовтень і вересень 2023-го ІТ-експорт зріс на $35 млн та на $43 млн відповідно.
З січня до листопада експорт ІТ-послуг становив $6,1 млрд, що на $482 млн, або 7,3%, менше, ніж у цей самий період минулого року ($6,6 млрд).
Українська IT-індустрія закрила 2022 рік із рекордним показником експорту — $7,34 млрд, свідчить статистика Нацбанку. Це найбільша сума за часи незалежності. На IT припадає майже половина всього експорту послуг.
Читайте також
Тоді галузь IT виявилася єдиною сферою, що зберегла позитивну динаміку. Загальний експорт впав на 35%.
За даними дослідження IT Research Ukraine, український експорт IT-послуг зменшується. За результатами 2023 року він становитиме $6,7−7,1 млрд. 2023 рік стане першим за часи незалежності України, коли технологічна індустрія не покаже росту порівняно з минулим роком.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.