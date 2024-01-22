Зарплати ІТ-розробників зменшилися вперше з початку війни — дослідження Сьогодні 16:05 — Особисті фінанси

Зарплати ІТ-розробників зменшилися вперше з початку війни — дослідження

Медіанна зарплата розробників зменшилася вперше з початку повномасштабного вторгнення. Зниження торкнулися фахівців усіх рівнів, крім Lead+.

Про це свідчать дані дослідження Dou.ua.

Як зазначається, найбільшими ІТ-містами залишаються Київ (тут мешкає 36% розробників) і Львів (18%). Частка розробників у Львові поступово скорочується: рік тому тут мешкали 21% фахівців, влітку — 20%. 6% розробників живуть у Дніпрі, по 4% — в Харкові, Одесі, Вінниці та Івано-Франківську.

94% розробників, які заповнили анкету, нині працюють. 3% втратили роботу, ще 1% на бенчі.

Інфографіка: Dou.ua

Медіанні зарплати

Зарплати розробників зменшилися вперше з початку великої війни. В грудні 2023 року медіана становила $3300 проти $3435 пів року тому. Це торкнулося фахівців майже всіх рівнів.

Інфографіка: Dou.ua

Найбільше падіння — у зарплатах фахівців рівня Senior (на $163, до $4738). Зарплати Middle знизилися на $100, до $2500. Початківців теж не оминула ця тенденція: медіанна зарплата джуна становила $950 проти $1000 пів року тому. Інтерни можуть розраховувати в середньому на $350 замість $450.

Медіанні зарплати найдосвідченіших розробників — рівня Tech Lead та Architect — поки що залишаються на попередньому рівні, а у Team Lead падіння незначне (-$25 проти літа 2023 року).

Інфографіка: Dou.ua

Збільшення досвіду тепер приносить менше додаткового доходу розробникам. Медіанні зарплати фахівців, які мають від 1 до 9 років досвіду в розробці, тепер нижчі, ніж пів року тому. Причиною може бути як те, що зарплати не підвищують, так і нижчі зарплати в нових наймах.

На зарплату в $5000 тепер можуть розраховувати розробники з досвідом в ІТ 10 років і більше (влітку така медіана була у фахівців з 8+ років).

Інфографіка: Dou.ua

У більшості міст, включно з Києвом та Львовом, медіанна зарплата зменшилась. У Києві падіння на $131, до $3619, у Львові — на $225, до $3500. Найбільше зниження в зарплатах мідлів і сеньйорів, а у джунів вони практично не змінилися.

У Дніпрі, Харкові та Чернівцях медіанні зарплати на тому ж рівні, а в Луцьку і Полтаві зафіксоване невелике зростання (на $100 та $25).

Інфографіка: Dou.ua

Спеціалізаціями з найвищими зарплатами залишаються Back-end та Mobile. Зменшення зарплат тут поки що відчувається менше, ніж серед Front-end та Full Stack фахівців.

Медіанні зарплати фахівців з Front-end всіх рівнів, окрім Lead+, знизилися. Серед фахівців з Full Stack це передусім стосувалося джунів (-$80) і сеньйорів (-$450).

Серед Back-end фахівців найбільше падіння в зарплатах мідлів (-$100). Помітно стали меншими зарплати спеціалістів з Mobile-розробки рівня Lead+ (-$300).

Інфографіка: Dou.ua

Найвищі медіанні зарплати, як і пів року тому, у розробників, для яких основною мовою програмування є Scala ($5600, +$100 за останні пів року). Здебільшого це фахівці рівня Senior+. На другому місці Go — медіанна зарплата $4500 (-$500 за пів року).

Медіанні зарплати розробників в аутстафінгових компаніях залишаються одними з найвищих на ринку ($4100, +$100 за пів року). Помітно стали менше отримувати в стартапах ($3338, -$663 за пів року). Медіанні зарплати мідлів у цих компаніях знизилися на $500, до $2500, сеньйорів — на $350, до $5650. Зарплати розробників рівня Lead+ — без змін і залишаються одними з найвищих ($6000).

Зарплати в продуктових компаніях, як і раніше, на середньоринковому рівні. Медіанні зарплати розробників в аутсорсингових компаніях, як і раніше, одні з найнижчих.

Інфографіка: Dou.ua

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