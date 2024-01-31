На що звертають увагу айтівці під час вибору компанії для роботи (інфографіка) — Finance.ua

На що звертають увагу айтівці під час вибору компанії для роботи (інфографіка) Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

На що звертають увагу айтівці під час вибору компанії для роботи (інфографіка), Фото: freepik.com

На рейтинг компанії як роботодавця впливає рівень обізнаності про неї: фахівці більше хочуть працювати у відомих компаніях. Фахівці в Києві та Львові віддають перевагу різним компаніям: київські фахівці частіше обирають продуктові компанії, а львівські — сервісні.

Про це свідчать результати дослідження DOU та Employer Branding Community.

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На що звертають увагу при виборі компанії

Для фахівців важлива не тільки назва компанії, в якій вони працюють. Розглядаючи офер, 81% айтівців очікують, що їм запропонують гарну зарплату.

Middle і Senior вимогливіші до зарплати, яку їм пропонують, ніж менш досвідчені айтівці. Для джунів та інтернів перспективи кар'єрного зростання в компанії (назвали 77% з них) майже так само важливі, як і зарплата (73%).

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Крім зарплати, більшість айтівців звертають увагу на поведінку компанії та її співробітників. Для 70% важлива атмосфера в команді та люди, з якими доведеться працювати. 61% зважають на відгуки про компанію від знайомих чи інших айтівців. Для 57% важлива громадянська позиція компанії і її керівництва (волонтерство, підтримка ЗСУ).

До найважливіших критеріїв вибору оферу входить гнучкість формату роботи, можливість самостійно вирішувати: працювати з дому чи офісу (важливо для 68% айтівців). Ще 64% хочуть мати гнучкий графік роботи. Так само важливі проєкт / обов’язки фахівця (назвали 66% опитаних) і перспективи кар'єрного зростання (65%).

Для тих, хто тільки шукає першу роботу в ІТ, зарплата не є пріоритетом: лише 52% вважають її важливою. Набагато важливіші для них кар'єрні перспективи (80%), менторство та можливість вчитися нового, працюючи в компанії (76%).

Інфографіка: DOU

Найпривабливіші роботодавці для українських айтівців

Безумовним лідером цього року є Grammarly: 69% айтівців хотіли б працювати в цій компанії. Близько половини айтівців вважають гарним місцем роботи SoftServe, MacPaw, GlobalLogic, Ajax Systems, Intellias, EPAM, N-iX і Ciklum.

Фахівці рівня Senior і вище більш перебірливі у виборі компаній і називали їх менше, ніж їхні менш досвідчені колеги. Grammarly та MacPaw — безумовні лідери серед цих фахівців.

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Айтівці рівня Middle та Junior більш прихильні до сервісних компаній. До найпривабливіших для них роботодавців, крім Grammarly, увійшли SoftServe і GlobalLogic. Джуни та інтерни також прихильні до Ajax Systems.

Ті, хто шукає першу роботу в ІТ, частіше хотіли б працювати в сервісних компаніях: до трійки найпривабливіших для респондентів входять SoftServe, EPAM і GlobalLogic.

Інфографіка: DOU

Нагадаємо, згідно з дослідженням DOU , медіанна зарплата тестувальника, на відміну від зарплати розробника, за останні пів року не змінилася — вона складає $2000.

Як показують дані дослідження онлайн-академії ІТ-професій Mate academy, у 2023 році кандидати в ІТ на посаду junior-спеціаліста відправляли свої резюме в середньому 270 разів перед тим, як отримати пропозицію роботи.

Натомість, ситуація з кількістю компаній, в яких кандидат має пройти етапи співбесід до першого оферу, залишалася стабільною весь період — у середньому від 2 до 6 компаній.

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