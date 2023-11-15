В Україні зараз служать близько 5000 айтівців. Скільки фахівців заброньовано і як змінилася ситуація за півроку — Finance.ua

В Україні зараз служать близько 5000 айтівців. Скільки фахівців заброньовано і як змінилася ситуація за півроку Вчора 12:15 — Особисті фінанси

В Україні зараз служать близько 5000 айтівців. Скільки фахівців заброньовано і як змінилася ситуація за півроку

На сьогодні в Україні налічується 362 000 IT-фахівців. В Україні зараз служать орієнтовно 5000 айтівців, заброньовано 3500.

Про це пише DOU з посиланням на дані від IT Ukraine Association.

Пів року тому цифри були такими: 307 000 ІТ-фахівців, 2000 заброньованих і 4000−4500 мобілізованих. Тоді загальна кількість військовозобовʼязаних айтівців складала 150 000.

Нагадаємо, що з липня український уряд працює над створенням зручного механізму бронювання працівників критичних галузей в електронному форматі. Запуск «єБронювання» Міністерство економіки та Міністерство цифрової трансформації планують на кінець поточного року.

Доступ до послуги «єБронювання» здійснюватиметься через застосунок «Дія». Через новий сервіс керівники підприємства матимуть змогу дізнатися, скільки військовозобовʼязаних працівників вони зможуть забронювати. Це стане можливо завдяки обміну даними між реєстрами органів державної влади, Міністерства оборони та Генштабу ЗСУ.

Якщо ввести у сервіс облікові дані конкретного працівника, можна буде перевірити, чи підпадає він під бронювання, чи має дефіцитну військову спеціальність, чи потрібно йому оновити дані в ТЦК тощо. Якщо людина підпадає під усі критерії бронювання, отримує відстрочку від призову на військову службу на пів року.

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