Скільки часу українські айтівці витрачають на пошук роботи — Finance.ua

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Скільки часу українські айтівці витрачають на пошук роботи

Особисті фінанси
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Скільки часу українські айтівці витрачають на пошук роботи
Скільки часу українські айтівці витрачають на пошук роботи
Наразі 66% українських айтівців вважають, що знайти нову роботу їм зараз було б складно, і багато лишається на позиції чи проєкті, хоча хотіли б змінити місце роботи.
Про це свідчать результати дослідження Dou.ua.
Як зазначається, 37% айтівців, які нині мають роботу, хотіли б її змінити. Проте вдвічі менше — 18% насправді планують це зробити.
Інфографіка: Dou.ua
Інфографіка: Dou.ua
52% опитаних айтівців сказали, що шукали роботу протягом останніх 12 місяців.
У лютому 2023 року таких було 43%. Число тих, хто шукав нову роботу, однаково зросло і в Україні, і за кордоном.
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64% тих, хто шукав роботу протягом останнього року, її знайшли. Фахівці, які перебувають в Україні, найчастіше знаходять місце саме в українських ІТ-компаніях — 80% тих, хто знайшов роботу протягом останнього року. Фахівці, які виїхали з України, стали частіше працевлаштовуватись у закордонних компаніях: у лютому 60% нових наймів серед них були в закордонних компаніях, а сьогодні вже 69%.
Інфографіка: Dou.ua
Інфографіка: Dou.ua
Хоча більшість пошукачів знайшли нове місце, робити це довелося довше, ніж раніше.
В лютому 2023 року 49% фахівців, які знайшли нову роботу протягом останнього року, витратили на пошук місяць чи менше. Зараз лише 37% айтівців можуть вкластися в цей термін.
21% фахівців, які шукали роботу протягом останнього року, витратили на це понад три місяці — торік таких було лише 13% айтівців.
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Найдовше працевлаштовуються новачки: 40% тих, хто цього року знайшов першу роботу в ІТ, витратили на це понад три місяці. Фахівцям з досвідом більше як три роки шукати легше: близько 60% з них впоралися за півтора місяця.
Інфографіка: Dou.ua
Інфографіка: Dou.ua
Найлегше цього року було фахівцям з DevOps / SRE та HR / рекрутингу: понад половина з них працевлаштувалися за місяць чи менше. Дизайнерам, QA та фахівцям з Data Science / Data Engineering було важче, ніж іншим: знайти роботу за місяць вдалося лише третині з них.
Українські айтівці, які опинилися за кордоном, витрачали на пошук нового місця стільки ж, скільки їхні колеги в Україні.
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За матеріалами:
Finance.ua
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