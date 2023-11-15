Скільки часу українські айтівці витрачають на пошук роботи — Finance.ua

Скільки часу українські айтівці витрачають на пошук роботи Вчора 09:01 — Особисті фінанси

Скільки часу українські айтівці витрачають на пошук роботи

Наразі 66% українських айтівців вважають, що знайти нову роботу їм зараз було б складно, і багато лишається на позиції чи проєкті, хоча хотіли б змінити місце роботи.

Про це свідчать результати дослідження Dou.ua.

Як зазначається, 37% айтівців, які нині мають роботу, хотіли б її змінити. Проте вдвічі менше — 18% насправді планують це зробити.

Інфографіка: Dou.ua

52% опитаних айтівців сказали, що шукали роботу протягом останніх 12 місяців.

У лютому 2023 року таких було 43%. Число тих, хто шукав нову роботу, однаково зросло і в Україні, і за кордоном.

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64% тих, хто шукав роботу протягом останнього року, її знайшли. Фахівці, які перебувають в Україні, найчастіше знаходять місце саме в українських ІТ-компаніях — 80% тих, хто знайшов роботу протягом останнього року. Фахівці, які виїхали з України, стали частіше працевлаштовуватись у закордонних компаніях: у лютому 60% нових наймів серед них були в закордонних компаніях, а сьогодні вже 69%.

Інфографіка: Dou.ua

Хоча більшість пошукачів знайшли нове місце, робити це довелося довше, ніж раніше.

В лютому 2023 року 49% фахівців, які знайшли нову роботу протягом останнього року, витратили на пошук місяць чи менше. Зараз лише 37% айтівців можуть вкластися в цей термін.

21% фахівців, які шукали роботу протягом останнього року, витратили на це понад три місяці — торік таких було лише 13% айтівців.

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Найдовше працевлаштовуються новачки: 40% тих, хто цього року знайшов першу роботу в ІТ, витратили на це понад три місяці. Фахівцям з досвідом більше як три роки шукати легше: близько 60% з них впоралися за півтора місяця.

Інфографіка: Dou.ua

Найлегше цього року було фахівцям з DevOps / SRE та HR / рекрутингу: понад половина з них працевлаштувалися за місяць чи менше. Дизайнерам, QA та фахівцям з Data Science / Data Engineering було важче, ніж іншим: знайти роботу за місяць вдалося лише третині з них.

Українські айтівці, які опинилися за кордоном, витрачали на пошук нового місця стільки ж, скільки їхні колеги в Україні.

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