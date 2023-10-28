Українські айтівці розповіли про труднощі при пошуку роботи — Finance.ua

Українські айтівці розповіли про труднощі при пошуку роботи Сьогодні 12:15 — Особисті фінанси

Українські айтівці розповіли про труднощі при пошуку роботи

Найважчим в пошуку нової роботи зараз айтівці називають малу кількість вакансій, відсутність відповіді чи фідбеку від компанії на відіслане резюме чи пройдене інтерв'ю, а також тривалий процес проходження співбесід, багато етапів інтерв'ю чи великі проміжки між ними.

Про це свідчать дані дослідження Dou.ua.

Фахівці, які працюють менш як два роки або шукають першу роботу в ІТ, найчастіше скаржаться на недостатню кількість вакансій, відсутність відповіді від компаній, а також на високі вимоги до кандидатів.

Досвідчені фахівці, які працюють п’ять чи більше років, також незадоволені зарплатами, які не відповідають їхнім очікуванням.

Проте, попри труднощі з пошуком роботи та малу кількість вакансій, фахівці зазначали, що важко також знайти хороший проєкт і компанію та зрозуміти, чи буде комфортно працювати в новій команді. Крім того, шукають проєкти з цікавою тематикою, доменом чи технологіями, а не «обмін часу на гроші».

Інфографіка: Dou.ua

Майже всі айтівці, незалежно від того, шукають вони роботу чи ні, стежать за ситуацією на ринку праці. Тільки 9% не цікавляться цим питанням.

Інфографіка: Dou.ua

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