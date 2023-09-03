Скільки потрібно працювати айтівцям, щоб отримувати зарплату в $5000 — Finance.ua

Скільки потрібно працювати айтівцям, щоб отримувати зарплату в $5000 Сьогодні 15:28 — Особисті фінанси

Скільки потрібно працювати айтівцям, щоб отримувати зарплату в $5000

55% Java-програмістів, які мають досвід роботи більше 3 років, отримують зарплатню у розмірі більше $5000.

Про це повідомив сервіс з анонімного пошуку роботи Djinni.

Топ-спеціальності

Серед DevOps ця частка — 47%, на третьому місті Node. js-програмісти (45%).

В кінці топу — тестувальники. Лише 1% Manual QA можуть розраховувати на $5000, а серед Support і HR таких зарплат у 2023 році не траплялося взагалі.

Скільки потрібно пропрацювати, щоб розраховувати на $5000?

Повідомляється, що найраніше таких зарплат можуть досягти бізнес-аналітики і Python-програмісти. Середній досвід для наймів з зп $5000 у них менше 7 років, тоді як серед усіх категорій для $5000 в середньому потрібно 8 років досвіду.

Інфографіка: Djinni

Найпізніше можуть розраховувати на таку зарплату сейлзи (але лише 2%), маркетологи і дизайнери. Серед програмістів найвищий поріг у PHP — аж 9 років. Серед них же найнижча частка дорогих програмістів, лише 19%.

В основі статистики — зарплати кандидатів, найнятих цього року і з досвідом більше ніж 3 роки. А також середній досвід, з яким вони починають отримувати зарплату від $5000.

Довідка Finance.ua:

до повномасштабної війни галузь IT була однією з найпривабливіших для шукачів. Згодом бажання перейти в ІТ лише посилювалося. Але на початку повномасштабного вторгнення ринок праці в категорії «ІТ, комп’ютери, інтернет» обвалився в 7 разів — з 9 887 до 1 363 вакансій;

попри війну 66% ІТ-фахівців в Україні заробляють більше, ніж витрачають.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Highload За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.